В Китае ученые пришили ухо к ноге пациентки: они назвали это большим достижением

Врачи из Китая, впервые в истории, пересадили хирургическим путем ухо на ногу пациентки. Команда назвала это большим прорывом в области микрохирургии.

Пациентка Сунь получила ужасную травму на рабочем месте, в результате чего она лишилась большей части кожи головы, а ее ухо оказалось полностью оторванным. Об этом рассказал заместитель директора отделения микрохирургии в провинциальной больнице Шаньдун Цю Шэньцян, пишет Futurism.

Повреждения кожи головы и сосудистой системы были настолько серьезными, что восстановить ухо, в момент когда женщина попала в больницу, не представлялось возможным. Из-за этого операцию перенесли и было принято решение сохранить ухо пациентки.

“Кожа головы, шеи и лица были разорваны на множество фрагментов, а ухо было полностью отсечено вместе с кожей головы”, - говорит Цю.

Команда сперва попыталась восстановить ткани, но столкнулась с проблемой: организму нужно было несколько месяцев для заживления. Но нельзя положить оторванное ухо на лед на такой длительный срок, поэтому хирургическая бригада выбрала весьма радикальный метод. Хирурги решили временно пришить ухо женщины к ее ноге. Стопа была выбрана для пересадки потому как артерии и вены в этом месте совместимы с теми, что находятся на голове. Дело в том, что на стопе кожа и мягкие ткани такие же тонкие, как и на голове.

Такой метод называется гетеротопическая трансплантация, который является достаточно распространенной практикой. Но трансплантация уха на ногу была сделана впервые в истории.

Операция заняла около 10 часов, во время которой хирурги соединили сложную сеть тонких вен.

Осложнения возникли спустя пять дней после операции. Ухо начало чернеть из-за того, что вены начали с трудом доставлять кровь обратно к сердцу. Из-за этого произошел венозный застой, поэтому команде пришлось в течение пят дней спасать ухо пациентки, для чего потребовалось почти 500 отдельных вмешательств.

После того как состояние органа было стабилизировано, команда смогла постепенно восстановить кожу головы пациентки. Спустя 5 месяцев посте несчастного случая кожа достаточно зажила, чтобы команда смогла вернуть ухо на место.

Процедура была проведена успешно, а лицо и функции тканей пациентки в значительной степени были восстановлены.

