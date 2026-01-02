У Китаї вчені пришили вухо до ноги пацієнтки: вони назвали це великим досягненням

Лікарі з Китаю, вперше в історії, пересадили хірургічним шляхом вухо на ногу пацієнтки. Команда назвала це великим проривом у галузі мікрохірургії.

Пацієнтка Сунь зазнала жахливої травми на робочому місці, внаслідок чого вона позбулася більшої частини шкіри голови, а її вухо виявилося повністю відірваним. Про це розповів заступник директора відділення мікрохірургії в провінційній лікарні Шаньдун Цю Шеньцян, пише Futurism.

Пошкодження шкіри голови та судинної системи були настільки серйозними, що відновити вухо, в момент коли жінка потрапила в лікарню, не було можливим. Через це операцію перенесли й було прийнято рішення зберегти вухо пацієнтки.

"Шкіру голови, шиї та обличчя було розірвано на безліч фрагментів, а вухо було повністю відтято разом зі шкірою голови", — каже Цю.

Команда спершу спробувала відновити тканини, але зіткнулася з проблемою: організму потрібно було кілька місяців для загоєння. Але не можна покласти відірване вухо на лід на такий тривалий термін, тому хірургічна бригада вибрала вельми радикальний метод. Хірурги вирішили тимчасово пришити вухо жінки до її ноги. Стопа була обрана для пересадки, бо артерії та вени в цьому місці сумісні з тими, що знаходяться на голові. Річ у тім, що на стопі шкіра і м'які тканини такі ж тонкі, як і на голові.

Такий метод називається гетеротопічна трансплантація, який є досить поширеною практикою. Але трансплантація вуха на ногу була зроблена вперше в історії.

Операція зайняла близько 10 годин, під час якої хірурги з'єднали складну мережу тонких вен.

Ускладнення виникли через п'ять днів після операції. Вухо почало чорніти через те, що вени почали насилу доставляти кров назад до серця. Через це стався венозний застій, тому команді довелося протягом п'яти днів рятувати вухо пацієнтки, для чого знадобилося майже 500 окремих втручань.

Після того як стан органу було стабілізовано, команда змогла поступово відновити шкіру голови пацієнтки. Через 5 місяців після нещасного випадку шкіра достатньо загоїлася, щоб команда змогла повернути вухо на місце.

Процедура була проведена успішно, а обличчя і функції тканин пацієнтки значною мірою були відновлені.

