Крупнейшие в мире рептилии не умеют плавать: как они преодолевают более 10 км в воде

Морские крокодилы считаются крупнейшими рептилиями на Земле, но они не так уж хороши в плавании. И все же исследования показывают, что животные способны преодолевать более 10 километров, чтобы перемещаться между островами.

Морские крокодилы — самые крупные из всех ныне живущих рептилий, которые обладают самым сильным укусом среди всех животных и весьма неприхотливы в выборе пищи. И все же, несмотря на среду обитания, эти грозные хищники так и не научились плавать на длинные дистанции, хотя отлично справляются с короткими. Как же им удалось распространиться на такое количество островов в южной части Тихого океана? Ученые разгадали эту загадку, пишет IFLScience.

В исследовании 2010 года команда ученых из Университета Квинсленда, Службы парков и дикой природы Квинсленда и Австралийского зоопарка прикрепила гидролокационные передатчики к 27 взрослым крокодилам в реке Кеннеди в Австралии. Ученые также использовали подводные приемники для отслеживания перемещений животных в течение 12 месяцев.

В результате, к концу исследования у них было 1,2 миллиона точек данных о передвижении морских крокодилов, что позволило получить некоторые интригующие сведения о том, как они передвигаются.

Результаты указывают на то, что крокодилы начинали свои дальние путешествия в течение часа после смены прилива, что позволяло им "серфить" по океанским течениям. Когда прилив спадал, они выбирались на берег и ждали смены прилива. Таким образом их перемещения охватывали огромные расстояния: морские крокодилы регулярно преодолевали более 50 километров от своего дома до устья реки, а также выходили в открытое море. Такие путешествия совершались отрезками по 10 километров, когда течение было благоприятным.

Далее ученые сравнили результаты с данными о крокодилах, отслеживаемых во время морских путешествий, оказалось, что такое поведение, напоминающее дрейфинг, применимо и к путешествиям в открытом море. В результате ученые получили объяснение того, как хищникам удалось распространиться на столь отдаленные острова в южной части Тихого океана.

По словам соавтора исследования, доктора Хэмиша Кэмпбелла из Университета Квинсленда, среди наиболее удивительных перемещений путешествие самца длиной 3,84 метра, который за 25 дней преодолел 590 километров. Также был зафиксирован случай с самцом длиной 4,84 метра, который за 20 дней преодолел 411 километров.

