Найбільші у світі рептилії не вміють плавати: як вони долають понад 10 км у воді

Морські крокодили вважаються найбільшими рептиліями на Землі, але вони не такі вже й гарні в плаванні. І все ж дослідження показують, що тварини здатні долати понад 10 кілометрів, щоб переміщатися між островами.

Морські крокодили — найбільші з усіх нині живих рептилій, які мають найсильніший укус серед усіх тварин і вельми невибагливі у виборі їжі. І все ж, попри середовище проживання, ці грізні хижаки так і не навчилися плавати на довгі дистанції, хоча відмінно справляються з короткими. Як же їм вдалося поширитися на таку кількість островів у південній частині Тихого океану? Вчені розгадали цю загадку, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні 2010 року команда вчених з Університету Квінсленду, Служби парків і дикої природи Квінсленду та Австралійського зоопарку прикріпила гідролокаційні передавачі до 27 дорослим крокодилам у річці Кеннеді в Австралії. Вчені також використовували підводні приймачі для відстеження переміщень тварин протягом 12 місяців.

Відео дня

У результаті, до кінця дослідження у них було 1,2 мільйона точок даних про пересування морських крокодилів, що дало змогу отримати деякі інтригуючі відомості про те, як вони пересуваються.

Результати вказують на те, що крокодили починали свої далекі подорожі протягом години після зміни припливу, що давало їм змогу "серфити" океанськими течіями. Коли приплив спадав, вони вибиралися на берег і чекали зміни припливу. Таким чином їхні переміщення охоплювали величезні відстані: морські крокодили регулярно долали понад 50 кілометрів від свого будинку до гирла річки, а також виходили у відкрите море. Такі подорожі відбувалися відрізками по 10 кілометрів, коли течія була сприятливою.

Далі вчені порівняли результати з даними про крокодилів, що відстежуються під час морських подорожей, виявилося, що така поведінка, що нагадує дрейфінг, може бути застосована і до подорожей у відкритому морі. У результаті вчені отримали пояснення того, як хижакам вдалося поширитися на настільки віддалені острови в південній частині Тихого океану.

За словами співавтора дослідження, доктора Хеміша Кемпбелла з Університету Квінсленду, серед найдивовижніших переміщень подорож самця завдовжки 3,84 метра, який за 25 днів подолав 590 кілометрів. Також було зафіксовано випадок із самцем завдовжки 4,84 метра, який за 20 днів подолав 411 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відкрито новий вид стародавнього чудовиська, яке жило на Землі 135 млн років тому.

Раніше Фокус писав про те, що древній морський крокодил був схожий на Годзиллу.