Первое небесное шоу 2026 года: 3 января на небе появится Волчья Луна и метеорный поток

Волчья луна станет первым суперлунием 2026 года и украсит небо в эти выходные, но это лунное событие несколько затруднит наблюдение за еще одним эффектным зрелищем: метеорным потоком Квадрантиды.

Согласно изданию The Old Farmer's Almanac, из которого и взяты все поэтичные названия полнолуний, Луна начала "увеличиваться" примерно в канун Нового года, но достигнет пика в субботу, пишет CNN.

Волчья Луна - будет первым суперлунием 2026 года

"За день до 3 января и на следующий день после него луна будет выглядеть очень полной", — сказал Ноа Петро, ​​руководитель Лаборатории планетологии, геологии, геофизики и геохимии НАСА.

Волчья Луна будет настолько яркой и большой, что затмит еще одно эффектное небесное явление – метеорный поток Квадрантиды.

По словам Роберта Лансфорда, координатора отчетов о болидах Американского метеорного общества, пик активности метеорного потока Квадрантиды придется на 3 января. Лучшее время для наблюдения будет с полуночи и до рассвета 4 января.

Відео дня

Январская "Волчья Луна" также станет первой суперлуной 2026 года. Однако Петро отметил, что разница между суперлунием и полнолунием незначительна. "Чтобы это увидеть, нужно специально смотреть", — добавил он.

Чтобы помочь заметить различия, НАСА предлагает анимацию, изображающую фазы Луны в 2026 году , что позволяет наблюдателям за небом визуализировать Луну в течение всего года.

Для оптимального наблюдения, если позволяют местные условия, специальные очки не нужны — луну можно спокойно наблюдать невооруженным глазом или использовать телескоп или бинокль для более детального рассмотрения. В идеале нужно найти темное место с хорошим обзором горизонта, но если это невозможно, подойдет и ваш любимый пляж или место отдыха.

Ожидается, что в начале февраля космический аппарат НАСА "Артемида II" отправит экипаж из четырех человек к Луне, и Петро призывает людей наблюдать за ближайшим к Земле небесным соседом в преддверии этой долгожданной миссии. Это будет первый случай за более чем 50 лет, когда астронавты выйдут за пределы околоземной орбиты.

Как январское полнолуние получило свое название

Как сообщает "Альманах старого фермера", январское полнолуние получило название из-за того, что обычно в этом время в лесах активизировали волки и был часто слышен их вой.

"Мы даем названия полнолуниям, исходя из того, что происходит в это время", — добавил Петро.

Название происходит из языка сиу, где этот лунный период описывается как "волки бегут вместе". Альтернативные названия происходят от других индейских племен, например, mkokisis, что означает "луна медведя" для народа потаватоми, и wiotehika wi, что означает "твердая луна" для народа лакота.

Как будут называться другие полнолуния 2026 года

1 февраля: Снежная луна

3 марта: Луна Червя

1 апреля: Розовая луна

1 мая: Цветочная луна

31 мая: Голубая луна

29 июня: Клубничная луна

29 июля: Луна Оленя

28 августа: Осетровая луна

26 сентября: Урожайная луна

26 октября: Охотничья луна

24 ноября: Бобровая луна

23 декабря: Холодная луна

Метеорные потоки 2026 года

Метеорный поток Квадрантиды будет активен до 16 января включительно. Метеоры, по-видимому, исходят из созвездия Волопаса, также известного как "Пастух". Этот регион когда-то назывался Квадранс Муралис, отсюда и название Квадрантид.

Метеорный поток Квадрантиды

При ясном небе можно наблюдать до пяти метеоров из потока Квадрантиды в час, а также, возможно, еще пять случайных метеоров.

Квадрантиды, как правило, движутся со "средней скоростью, при этом самые яркие из них оставляют устойчивые следы, которые сохраняются в течение нескольких секунд после исчезновения метеора".

После пика Квадрантид любителям наблюдать за небом придется подождать до метеорного потока Лириды в апреле.

Метеорные потоки 2026 – когда наблюдать шоу в небе

Лириды: 21-22 апреля

Эта Аквариды: 5-6 мая

Южные дельтовые Аквариды: 30-31 июля

Альфа-Козероги: 30-31 июля

Персеиды: 12-13 августа

Ориониды: 21-22 октября

Южные Тауриды: 4-5 ноября

Северные Тауриды: 11-12 ноября

Леониды: 16-17 ноября

Геминиды: 13-14 декабря

Урсиды: 21-22 декабря

Напомним, ранее Фокус писал, какие астрономические явления можно будет увидеть в 2026 году.

Также в новом году Землю ждет извержение огромного древнего вулкана. Мы писали, где он находится и чем это грозит.