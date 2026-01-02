Перше небесне шоу 2026 року: 3 січня на небі з'явиться Вовчий Місяць і метеорний потік

Вовчий місяць стане першим супермісяцем 2026 року і прикрасить небо цими вихідними, але ця місячна подія дещо ускладнить спостереження за ще одним ефектним видовищем: метеорним потоком Квадрантиди.

Згідно з виданням The Old Farmer's Almanac, з якого й узято всі поетичні назви повного місяця, Місяць почав "збільшуватися" приблизно напередодні Нового року, але досягне піку в суботу, пише CNN.

Вовчий Місяць — буде першим супермісяцем 2026 року

"За день до 3 січня і наступного дня після нього Місяць буде виглядати дуже повним", — сказав Ноа Петро, керівник Лабораторії планетології, геології, геофізики і геохімії НАСА.

Вовчий Місяць буде настільки яскравим і великим, що затьмарить ще одне ефектне небесне явище — метеорний потік Квадрантиди.

За словами Роберта Лансфорда, координатора звітів про боліди Американського метеорного товариства, пік активності метеорного потоку Квадрантиди припаде на 3 січня. Найкращий час для спостереження буде з опівночі і до світанку 4 січня.

Січневий "Вовчий Місяць" також стане першим супермісяцем 2026 року. Однак Петро зазначив, що різниця між супермісяцем і повним місяцем незначна. "Щоб це побачити, потрібно спеціально дивитися", — додав він.

Щоб допомогти помітити відмінності, НАСА пропонує анімацію, що зображає фази Місяця у 2026 році, що дає змогу спостерігачам за небом візуалізувати Місяць протягом усього року.

Для оптимального спостереження, якщо дозволяють місцеві умови, спеціальні окуляри не потрібні — місяць можна спокійно спостерігати неозброєним оком або ж використати телескоп чи бінокль для більш детального розгляду. В ідеалі потрібно знайти темне місце з гарним оглядом горизонту, але якщо це неможливо, підійде і ваш улюблений пляж або місце відпочинку.

Очікується, що на початку лютого космічний апарат НАСА "Артеміда II" відправить екіпаж із чотирьох осіб до Місяця, і Петро закликає людей спостерігати за найближчим до Землі небесним сусідом напередодні цієї довгоочікуваної місії. Це буде перший випадок за більш ніж 50 років, коли астронавти вийдуть за межі навколоземної орбіти.

Як січневий повний місяць отримав свою назву

Як повідомляє "Альманах старого фермера", січнева повня отримала назву через те, що зазвичай у цей час у лісах активізувалися вовки і було часто чути їхнє виття.

"Ми даємо назви повним місяцям, виходячи з того, що відбувається в цей час", — додав Петро.

Назва походить із мови сіу, де цей місячний період описується як "вовки біжать разом". Альтернативні назви походять від інших індіанських племен, наприклад, mkokisis, що означає "місяць ведмедя" для народу потаватомі, і wiotehika wi, що означає "твердий місяць" для народу лакота.

Як називатимуться інші повні 2026 року

1 лютого: Сніговий місяць

3 березня: Місяць Хробака

1 квітня: Рожевий місяць

1 травня: Квітковий місяць

31 травня: Блакитний місяць

29 червня: Полуничний місяць

29 липня: Місяць Оленя

28 серпня: Осетровий місяць

26 вересня: Урожайний місяць

26 жовтня: Мисливський місяць

24 листопада: Бобровий місяць

23 грудня: Холодний місяць

Метеорні потоки 2026 року

Метеорний потік Квадрантиди буде активний до 16 січня включно. Метеори, мабуть, виходять із сузір'я Волопаса, також відомого як "Пастух". Цей регіон колись називався Квадранс Мураліс, звідси і назва Квадрантид.

Метеорний потік Квадрантиди

За ясного неба можна спостерігати до п'яти метеорів із потоку Квадрантиди на годину, а також, можливо, ще п'ять випадкових метеорів.

Квадрантіди, як правило, рухаються із "середньою швидкістю, водночас найяскравіші з них залишають стійкі сліди, які зберігаються протягом кількох секунд після зникнення метеора".

Після піку Квадрантид любителям спостерігати за небом доведеться почекати до метеорного потоку Ліриди у квітні.

Метеорні потоки 2026 — коли спостерігати шоу в небі

Ліриди: 21-22 квітня

Ця Аквариди: 5-6 травня

Південні дельтові Аквариди: 30-31 липня

Альфа-Козероги: 30-31 липня

Персеїди: 12-13 серпня

Оріоніди: 21-22 жовтня

Південні Тауриди: 4-5 листопада

Північні Тауриди: 11-12 листопада

Леоніди: 16-17 листопада

Гемініди: 13-14 грудня

Урсиди: 21-22 грудня

