У 2026 році на Землю чекає виверження величезного вулкана: де розташований гігант

Дослідники попередили, що виверження величезного вулкана, яке, як очікувалося, відбудеться до кінця 2025 року, відкладається. Нові дані вказують, що гігант вивергнеться наступного року.

Минулого року вчені прогнозували, що виверження гігантського вулкана, розташованого на морському дні Тихого океану біля узбережжя Орегону, відбудеться до кінця поточного року. На щастя, прогнози океанографів і геологів не підтвердилися — проте тепер учені прогнозують, що підводний вулкан Аксіал, імовірно, вивергнеться наступного, 2026, року, пише IFLScience.

За словами наукового співробітника Морського наукового центру Гетфілда при Університеті штату Орегон Білла Чедвіка схоже вченим доведеться додати ще один рік до прогнозного періоду — дані вказують на те, що вулкан Аксіал так і не досяг пікового порогу. Очікується, що виверження гіганта може статися до середини-кінця 2026 року.

Чому попередній прогноз виявився неправильним?

Прогнозування вулканічних вивержень — неймовірно складний процес, а передбачати такі події за тижні або навіть місяці вперед майже неможливо. За словами геофізика з Інституту океанографії Скріппса в Каліфорнії Марка Зумберга, гора Аксіал — найкраще оснащений підводний вулкан на Землі.

У результаті, володіючи величезним обсягом інформації, вчені дійшли висновку, що виверження цього гігантського підводного вулкана є майже неминучим. Аксіал постійно перебуває під наглядом датчиків, які надають дані в режимі реального часу про такі речі, як:

рух океанського дна;

місцева сейсмічна активність;

збільшення поверхні вулкана з плином часу.

Саме останній показник у листопаді 2024 року спонукав Чедвіка звернути на вулкан особливу увагу — тоді роздуття Аксіального вулкана перевищило рівні, досягнуті 2015 року безпосередньо перед виверженням.

За словами професора Школи океанографії Вашингтонського університету Вільяма Вілкока, з часом вулкан роздувається через накопичену під поверхнею магму. У результаті деякі дослідники висунули гіпотезу, що ступінь роздування вулкана може передбачити, коли відбудеться виверження. Утім, тепер очевидно, що гіпотеза виявилася неправильною — принаймні неповною.

Хоча рівень інфляції вже давно перевищив поріг, за якого сталося виверження вулкана Аксіал у 2015 році, він ще не досяг того трохи вищого порогу, який, як тепер підозрюють Чедвік і його колеги, необхідний для повторного виверження.

Коли відбудеться виверження?

За словами Чедвіка, те, коли саме станеться виверження вулкана Аксіал — все ще залишається загадкою. Однак у міру розвитку технологій і гіпотез вчені сподіваються, що нова модель, заснована на фізичних принципах, може виявитися більш точною, ніж їхні попередні прогнози, що ґрунтуються на закономірностях.

Під час дослідження вчені розробили загальну модель для прогнозування механічних руйнувань у різних геологічних умовах: зсуви ґрунту, гірські удари, льодовики та вулкани. За словами Чедвіка, поки що все вказує на те, що модель працює добре і здатна спрогнозувати майбутнє виверження підводного вулкана. Очікується, що воно відбудеться з середини до кінця 2026 року.

