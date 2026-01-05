Чаша Пифагора нужна каждому: зачем древнегреческий математик изобрел Кубок жадности (фото)

Древнегреческий философ, математик и основатель Пифагорейского братства Пифагор Самосский родился в 570 году до н.э. Пифагорейское братство сформулировало принципы, которые повлияли на работы Платона и Аристотеля, что внесло весомый вклад в развитие математики и рациональной философии.

Именно Пифагору также приписывают изобретение Кубка жадности или Справедливой чаши, которая полагаясь на основы физики, учит людей пить вино в умеренных количествах. Этот кубок также называют Чашей правосудия, потому как она отражает один из основных принципов древнегреческого права, принцип “гордыни” и “немезиды” (возмездия). Когда чаша переполняется “гордыней”, теряется не только излишек, но и все то, что было приобретено ранее.

Так выглядит чаша Пифагора в разрезе Фото: Wikipedia

Снаружи Пифагорейская чаша выглядит как обычный кубок, но внутри нее находится куполообразная вершина колонны, которая располагается в центре чаши. На самом деле это полая трубка, которая является продолжением ножки чаши. Эта трубка идет почти до вершины центральной колонны, где находится открытая камера. Камера соединена второй трубкой с основанием центральной колонны, образуя U-образный изгиб, подобный тому, что можно увидеть в современном унитазе.

Принцип работы Кубка жадности Фото: Wikipedia

Когда чаша наполнена, ее содержимое может поступать во вторую трубку и подниматься по ней в камеру в верхней части центральной колонны. Пока уровень жидкости не поднимается выше уровня камеры, чаша функционирует как обычно. Если кто-то жадно нальет жидкость (с равномерной плотностью) выше уровня колонны, то сила тяжести создаст сифон в центральной колонне, в результате чего все содержимое чаши выльется через отверстие в основании ножки («D»).

При помощи гидравлики Пифагор пытался научить своих современников и следующие поколения умеренности.

