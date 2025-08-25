Доказательство высечено на глине: теорема Пифагора оказалась на 1000 лет старше самого Пифагора

Пифагор несомненно был умным человеком, однако теперь ученые считают, что известная во всем мире теорема Пифагора на самом деле появилась на целое тысячелетие раньше. Доказательства, по словам ученых, высечены в глине.

Несмотря на странные идеи о бобах – Пифагор не рекомендовал употреблять фасоль, так как люди и бобовые возникли из одной и той же субстанции – древне грецкий философ несомненно был чрезвычайно умным человеком. К счастью, его больше всего помнят благодаря мастерству в треугольниках, а именно теореме Пифагора. Но действительно ли знаменитый философ изобрел формулу, носящую его имя? Ученые теперь считают, что это не совсем так, пишет IFLScience.

Теорема Пифагора появилась на 1000 лет раньше

По словам исследователя античной математики, доктора Дэниела Мэнсфилда, оказывается, вавилоняне додумались до этого раньше Пифагора, причем, как свидетельствуют глиняные таблички, значительно раньше.

Исследователи отмечают, что любой учебник истории скажет о том, что тригонометрия восходит к древнегреческим астрономам. По словам доктора Мэнсфилда, одним из самых ранних свидетельств этого явления является глиняная табличка с броским названием IM 67118, на которой теорема Пифагора используется для вычисления длины диагонали внутри прямоугольника. Эта табличка, вероятно, учебная, датируется древневавилонским периодом 1900–1600 годами до нашей эры – за несколько столетий до рождения Пифагора, которое произошло около 570 года до нашей эры.

Друга табличка относится к 1800 – 1600 годам до нашей эры, представляет собой квадрат с размеченными треугольниками внутри. Перевод обозначений из шестидесятеричной системы счисления – системы, использовавшейся древними вавилонянами – показал, что эти древние математики были знакомы с теоремой Пифагора, а также с другими передовыми математическими концепциями, но называли их иначе.

Таким образом, по словам математика Брюса Ратнера, вывод остается неизбежным: вавилоняне знали соотношение между длиной диагонали квадрата и его стороной. Более того, ученые считают, что это, вероятно, было первым числом, иррациональность которого была установлена. Это в свою очередь свидетельствует о том, что они были знакомы с теоремой Пифагора, или, по крайней мере, с ее частным случаем. Табличка свидетельствует о том, что эти знания были использованы и записаны по меньшей мере за тысячу лет до того, как Пифагор сформулировал свою теорему.

Теорема Пифагора была записана на глиняной табличка 1000 лет до появления Пифагора Фото: Wikimedia Commons

Почему теорема носит имя Пифагора?

Любопытно, что ни один из трудов Пифагора на самом деле не сохранился. Ратнер предполагает, что теорема была названа в честь Пифагора из-за связи с пифагорейцами – представителями школы, которую он основал на территории современной южной Италии.

Одной из причин редкости первоисточников Пифагора было то, что пифагорейские знания передавались из поколения в поколение устно, поскольку письменных материалов было мало. Еще одним фактором является то, что множество открытий, сделанных пифагорейцами из уважения к своему лидеру приписывались самому Пифагору. Предполагается, что это может объяснить и появление термина "теорема Пифагора".

