Доказ висічено на глині: теорема Піфагора виявилася на 1000 років старшою за самого Піфагора

Піфагор безсумнівно був розумною людиною, проте тепер учені вважають, що відома в усьому світі теорема Піфагора насправді з'явилася на ціле тисячоліття раніше. Докази, за словами вчених, висічені в глині.

Попри дивні ідеї про боби — Піфагор не рекомендував вживати квасолю, адже люди та бобові виникли з однієї й тієї самої субстанції — стародавній грецький філософ безсумнівно був надзвичайно розумною людиною. На щастя, його найбільше пам'ятають завдяки майстерності в трикутниках, а саме теоремі Піфагора. Але чи справді знаменитий філософ винайшов формулу, що має його ім'я? Вчені тепер вважають, що це не зовсім так, пише IFLScience.

Теорема Піфагора з'явилася на 1000 років раніше

За словами дослідника античної математики, доктора Деніела Менсфілда, виявляється, вавилоняни додумалися до цього раніше за Піфагора, причому, як свідчать глиняні таблички, значно раніше.

Дослідники зазначають, що будь-який підручник історії скаже про те, що тригонометрія походить від давньогрецьких астрономів. За словами доктора Менсфілда, одним із найбільш ранніх свідчень цього явища є глиняна табличка з помітною назвою IM 67118, на якій теорема Піфагора використовується для обчислення довжини діагоналі всередині прямокутника. Ця табличка, ймовірно, навчальна, датується давньовавилонським періодом 1900-1600 роками до нашої ери — за кілька століть до народження Піфагора, що відбулося близько 570 року до нашої ери.

Інша табличка відноситься до 1800 — 1600 років до нашої ери, являє собою квадрат з розміченими трикутниками всередині. Переклад позначень із шістдесятиричної системи числення — системи, яку використовували стародавні вавилоняни, — показав, що ці стародавні математики були знайомі з теоремою Піфагора, а також з іншими передовими математичними концепціями, але називали їх інакше.

Таким чином, за словами математика Брюса Ратнера, висновок залишається неминучим: вавилоняни знали співвідношення між довжиною діагоналі квадрата і його стороною. Ба більше, вчені вважають, що це, ймовірно, було першим числом, ірраціональність якого було встановлено. Це своєю чергою свідчить про те, що вони були знайомі з теоремою Піфагора, або принаймні з її окремим випадком. Табличка свідчить про те, що ці знання були використані та записані щонайменше за тисячу років до того, як Піфагор сформулював свою теорему.

Чому теорема має ім'я Піфагора?

Цікаво, що жодна з праць Піфагора насправді не збереглася. Ратнер припускає, що теорему було названо на честь Піфагора через зв'язок із піфагорійцями — представниками школи, яку він заснував на території сучасної південної Італії.

Однією з причин рідкісності першоджерел Піфагора було те, що піфагорійські знання передавалися з покоління в покоління усно, оскільки письмових матеріалів було мало. Ще одним фактором є те, що безліч відкриттів, зроблених піфагорійцями з поваги до свого лідера, приписувалися самому Піфагору. Передбачається, що це може пояснити та появу терміна "теорема Піфагора".

