Давньогрецький філософ, математик і засновник Піфагорійського братства Піфагор Самоський народився 570 року до н.е. Піфагорійське братство сформулювало принципи, які вплинули на роботи Платона й Аристотеля, що зробило вагомий внесок у розвиток математики та раціональної філософії.

Саме Піфагору також приписують винахід Кубка жадібності або Справедливої чаші, яка покладаючись на основи фізики, вчить людей пити вино в помірних кількостях. Цей кубок також називають Чашею правосуддя, тому що вона відображає один з основних принципів давньогрецького права, принцип "гордині" і "немезіди" (відплати). Коли чаша переповнюється "гординею", втрачається не тільки надлишок, а й усе те, що було придбано раніше.

Так виглядає чаша Піфагора в розрізі Фото: Wikipedia

Зовні Піфагорійська чаша має вигляд звичайного кубка, але всередині неї знаходиться куполоподібна вершина колони, яка розташовується в центрі чаші. Насправді це порожниста трубка, яка є продовженням ніжки чаші. Ця трубка йде майже до вершини центральної колони, де знаходиться відкрита камера. Камера з'єднана другою трубкою з основою центральної колони, утворюючи U-подібний вигин, подібний до того, що можна побачити в сучасному унітазі.

Принцип роботи Кубка жадібності Фото: Wikipedia

Коли чаша наповнена, її вміст може надходити до другої трубки та підійматися по ній у камеру у верхній частині центральної колони. Поки рівень рідини не підіймається вище рівня камери, чаша функціонує як зазвичай. Якщо хтось жадібно наллє рідину (з рівномірною густиною) вище за рівень колони, то сила тяжіння створить сифон у центральній колоні, внаслідок чого весь вміст чаші виллється через отвір в основі ніжки ("D").

За допомогою гідравліки Піфагор намагався навчити своїх сучасників і наступні покоління поміркованості.

Нагадаємо, теорема Піфагора виявилася на 1000 років старшою за самого Піфагора. Піфагор безсумнівно був розумною людиною, проте тепер учені вважають, що відома в усьому світі теорема Піфагора насправді з'явилася на ціле тисячоліття раніше. Докази, за словами вчених, висічені в глині.