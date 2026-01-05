Немедленно выбросьте чеки из своих карманов: ученые предупредили об опасности

Ученые советуют выбрасывать чеки, билеты и другого рода термобумагу сразу же после того, как она попала вам в руки. Эксперты говорят, что носить все это в своих карманах опасно.

Термобумага – это термочувствительный материал, который используется для печати чеков, билетов и этикеток для доставки. Такая бумага покрывается химическими веществами, которые могут влиять на гормональный баланс организма, пишет Discover.

Чеки часто остаются в наших карманах, сумках, где к ним постоянно прикасаются, что делает такую термобумагу одним из наиболее распространенных источников воздействия химических веществ, о которых большинство людей даже не задумываются.

Дело в том, что для получения текста при нагревании используется бисфенол – соединение, которое связывают с нарушением гормонального баланса.

На протяжении долгого времени ученые искали альтернативные соединения, чтобы избавиться от бисфенола. Одной команде ученых, судя по всему, удалось найти безопасную альтернативу. Ученые создали покрытие для термобумаги, которое изготовлено из растительных молекул, полученных из древесины и сахаров.

“Мы разработали составы термобумаги — которая широко используется в повседневных товарах, таких как чеки, этикетки на упаковках, авиабилеты и т. д. — изготовленные из растительных молекул с очень низким или нулевым содержанием токсичных веществ”, — говорит один из авторов исследования Джереми Лютербахер.

В исследовании ученым помог материал, которые растения уже производят в больших количествах. Речь идет о лигнине – полимере, который придает древесине жесткость. Именно он обладает химическими свойствами, которые могут запускать реакцию изменения цвета, лежащую в основе термопечати.

Этот полимер также является возобновляемым, распространенным и чаще всего рассматривается как отходы, что делает его отличной альтернативой для новой термобумаги.

Но проблема заключалась в том, что лигнин не был слишком пригоден для печати. При стандартных методах получения полимера, он становился слишком темным, химически неоднородным и трудно контролируемым.

Чтобы преодолеть это, команда использовала усовершенствованный метод экстракции, который позволяет получать более светлые и однородные молекулы лигнина. Удалив многие светопоглощающие компоненты, исследователи создали версию лигнина, которая могла равномерно смешиваться с термопокрытиями, не ухудшая качество печатного изображения.

Но термобумага работает только в том случае, если ее компоненты реагируют при правильной температуре. Чтобы лигнин реагировал в условиях коммерческой печати, исследователи добавили активируемый теплом “сенсибилизатор” — соединение, которое плавится во время печати и облегчает взаимодействие между красителем и проявителем.

При нагревании покрытия на растительной основе давали четкий, читаемый текст, достигая уровней контрастности, необходимых для обычной термобумаги. Материал также оказался стабильным с течением времени. Образцы, подвергнутые воздействию света, не демонстрировали потемнения, а напечатанные метки оставались разборчивыми в течение длительного времени после нанесения.

