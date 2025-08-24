Неожиданное открытие: химикаты, загрязняющие грунтовые воды, образуются в стратосфере

Ученые удивились, когда выяснили, что группа токсичных химических веществ, известных как перхлораты, первоначально образуются на редких частицах в стратосфере.

Исследователи обнаружили, что перхлораты, способные нарушать функцию щитовидной железы, а также загрязняющие грунтовые воды, образуются на частицах дыма и органических веществ в стратосфере, на высоте от 10 до 50 километров над поверхностью Земли. Ученым уже было известно, что перхлораты образуются высоко в атмосфере, но они не знали, где именно они образуются. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Live Science.

Ученые выяснили, где образуются перхлораты, в ходе исследования по изучению аэрозольных частиц в стратосфере. Доныне были в основном собраны с помощью приборов на борту самолета NASA WB-57, который может летать на высоте до 19 км.

По словам ученых, верхний слой атмосферы Земли, известный как стратосфера, в основном заполнен мельчайшими частицами серной кислоты. Но авторы исследования обнаружили, что перхлораты не прилипают к этим обычным частицам. Выяснилось, что токсичные химикаты образуются исключительно на частицах, богатых азотом, и частицах дыма. И те, и другие редко поднимаются так высоко в атмосферу.

Ученые еще не знают, может ли растущее антропогенное загрязнение стратосферы привести к увеличению количества перхлоратов, загрязняющих грунтовые воды, когда они в конечном итоге выпадут на поверхность Земли. Лабораторные исследования химии перхлоратов могут определить, может ли деятельность человека привести к повышению уровня перхлоратов на очень большой высоте в атмосфере.

Синтетические перхлораты содержатся во взрывчатых веществах, аккумуляторах, подушках безопасности и ракетном топливе. Иногда промышленное производство может приводить к загрязнению грунтовых вод, но большинство перхлоратов имеют природное происхождение.

Ученые сравнили обнаруженные перхлораты с предыдущими измерениями содержания этих токсичных химикатов в ракетном топливе и выяснили, что они отличаются. Это значит, что концентрация перхлоратов в атмосфере связана не с запусками ракет космос, а естественными процессами в стратосфере.

Пока что ученые не знают, является ли то, что перхлораты прилипают только к органическим частицам и частицам дыма, интригующей особенностью этого химического вещества или имеет более широкие последствия. Если существование таких частиц способствует образованию перхлоратов, их поступление в стратосферу может привести к увеличению концентрации токсичного вещества. Это может вызывать беспокойство, поскольку перхлораты, выпадающие на поверхность, могут сохраняться как минимум 10 000 лет.

