Несподіване відкриття: хімікати, що забруднюють ґрунтові води, утворюються в стратосфері

Вчені здивувалися, коли з'ясували, що група токсичних хімічних речовин, відомих як перхлорати, спочатку утворюються на рідкісних частинках у стратосфері.

Related video

Дослідники виявили, що перхлорати, які здатні порушувати функцію щитоподібної залози, а також забруднюють ґрунтові води, утворюються на частинках диму й органічних речовин у стратосфері, на висоті від 10 до 50 кілометрів над поверхнею Землі. Вченим уже було відомо, що перхлорати утворюються високо в атмосфері, але вони не знали, де саме вони утворюються. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені з'ясували, де утворюються перхлорати, під час дослідження з вивчення аерозольних частинок у стратосфері. Дотепер їх було переважно зібрано за допомогою приладів на борту літака NASA WB-57, який може літати на висоті до 19 км.

За словами вчених, верхній шар атмосфери Землі, відомий як стратосфера, здебільшого заповнений найдрібнішими частинками сірчаної кислоти. Але автори дослідження виявили, що перхлорати не прилипають до цих звичайних частинок. З'ясувалося, що токсичні хімікати утворюються виключно на частинках, багатих азотом, і частинках диму. І ті, й інші рідко піднімаються так високо в атмосферу.

Вчені ще не знають, чи може зростаюче антропогенне забруднення стратосфери призвести до збільшення кількості перхлоратів, що забруднюють ґрунтові води, коли вони в кінцевому підсумку випадуть на поверхню Землі. Лабораторні дослідження хімії перхлоратів можуть визначити, чи може діяльність людини призвести до підвищення рівня перхлоратів на дуже великій висоті в атмосфері.

Синтетичні перхлорати містяться у вибухових речовинах, акумуляторах, подушках безпеки та ракетному паливі. Іноді промислове виробництво може призводити до забруднення ґрунтових вод, але більшість перхлоратів мають природне походження.

Учені порівняли виявлені перхлорати з попередніми вимірами вмісту цих токсичних хімікатів у ракетному паливі і з'ясували, що вони відрізняються. Це означає, що концентрація перхлоратів в атмосфері пов'язана не із запуском ракет у космос, а природними процесами в стратосфері.

Наразі вчені не знають, чи є те, що перхлорати прилипають лише до органічних частинок і частинок диму, інтригуючою особливістю цієї хімічної речовини, чи має ширші наслідки. Якщо існування таких частинок сприяє утворенню перхлоратів, їхнє надходження в стратосферу може призвести до збільшення концентрації токсичної речовини. Це може викликати занепокоєння, оскільки перхлорати, що випадають на поверхню, можуть зберігатися щонайменше 10 000 років.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що за орбітою Нептуна існує планета, яка схожа на Землю за розміром. Але це не так звана Дев'ята планета, цей світ отримав прізвисько планета Y, адже він, ймовірно, має інші характеристики.

Також Фокус писав про єдине місце на нашій планеті, де кожен може знайти алмази і забрати їх із собою. З 1972 року в державному парку "Кратер алмазів" було виявлено понад 35 000 дорогоцінних каменів. Але вони навряд чи зроблять дуже багатим будь-кого, хто знайде ці алмази.