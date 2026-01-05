Негайно викиньте чеки зі своїх кишень: учені попередили про небезпеку

Учені радять викидати чеки, квитки та іншого роду термопапір одразу ж після того, як він потрапив вам до рук. Експерти кажуть, що носити все це у своїх кишенях небезпечно.

Термопапір — це термочутливий матеріал, який використовується для друку чеків, квитків та етикеток для доставки. Такий папір покривається хімічними речовинами, які можуть впливати на гормональний баланс організму, пише Discover.

Чеки часто залишаються в наших кишенях, сумках, де до них постійно торкаються, що робить такий термопапір одним із найпоширеніших джерел впливу хімічних речовин, про які більшість людей навіть не замислюються.

Річ у тім, що для отримання тексту під час нагрівання використовується бісфенол — сполука, яку пов'язують із порушенням гормонального балансу.

Протягом довгого часу вчені шукали альтернативні сполуки, щоб позбутися бісфенолу. Одній команді вчених, судячи з усього, вдалося знайти безпечну альтернативу. Вчені створили покриття для термопаперу, виготовлене з рослинних молекул, отриманих з деревини та цукрів.

"Ми розробили склади термопаперу — який широко використовується в повсякденних товарах, таких як чеки, етикетки на упаковках, авіаквитки тощо. — виготовлені з рослинних молекул з дуже низьким або нульовим вмістом токсичних речовин", — каже один з авторів дослідження Джеремі Лютербахер.

У дослідженні вченим допоміг матеріал, який рослини вже виробляють у великих кількостях. Йдеться про лігнін — полімер, який надає деревині жорсткості. Саме він має хімічні властивості, які можуть запускати реакцію зміни кольору, що лежить в основі термодруку.

Цей полімер також є поновлюваним, поширеним і найчастіше розглядається як відходи, що робить його чудовою альтернативою для нового термопаперу.

Але проблема полягала в тому, що лігнін не був надто придатний для друку. За стандартних методів отримання полімеру, він ставав занадто темним, хімічно неоднорідним і важко контрольованим.

Щоб подолати це, команда використовувала вдосконалений метод екстракції, який дає змогу отримувати більш світлі та однорідні молекули лігніну. Видаливши багато світлопоглинаючих компонентів, дослідники створили версію лігніну, яка могла рівномірно змішуватися з термопокриттями, не погіршуючи якість друкованого зображення.

Але термопапір працює тільки в тому разі, якщо його компоненти реагують за правильної температури. Щоб лігнін реагував в умовах комерційного друку, дослідники додали "сенсибілізатор", що активується теплом, — з'єднання, яке плавиться під час друку і полегшує взаємодію між барвником і проявником.

Під час нагрівання покриття на рослинній основі давали чіткий, читабельний текст, досягаючи рівнів контрастності, необхідних для звичайного термопаперу. Матеріал також виявився стабільним з плином часу. Зразки, піддані впливу світла, не демонстрували потемніння, а надруковані мітки залишалися розбірливими протягом тривалого часу після нанесення.

