Росс все это время был прав: математик решил задачу из "Друзей" с диваном (фото)

Математик из Кореи решил одну из самых сложных геометрических загадок, над которой ломали голову почти 60 лет. Исследование было включено журналом Scientific American в список “10 лучших математических открытий 2025 года”.

Научный сотрудник Корейского института перспективных исследований 31-летний доктор Пэк Джин Ын решил задачу, которая была наглядно показана в сериале "Друзья", когда Россу нужно было поднять диван вверх по узкому лестничному пролету, пишет Independent.

Впервые так называемая "проблема перемещения дивана" была поставлена в 1966 году. В 1992 году математик Джозеф Гервер предложил сложную изогнутую форму, известную как диван Гервера, в качестве вероятного решения. Однако никто не смог доказать, что более крупной формы не может существовать.

После семи лет работы доктор Бэк показал, что конструкция Гервера действительно оптимальна. Он опубликовал свое 119-страничное доказательство на препринт-сервере arXiv, заключив, что "диван шире дивана Гервера не может существовать".

В отличие от многих более ранних попыток, работа доктора Бэка полностью опиралась на логические рассуждения, а не на крупномасштабные компьютерные симуляции.

Исследование было включено журналом Scientific American в список "10 лучших математических открытий 2025 года" — редакционную подборку, отмечающую прорывы в этой области.

Решение проблемы Росса Фото: SpareRoom

Шаг 1. Измерьте ширину лестницы (WS), ширину (WS) и длину (LC) дивана.

Измерьте ширину лестницы (WS), ширину (WS) и длину (LC) дивана. Шаг 2. Используйте уравнение, чтобы определить угол (I), на который необходимо повернуть диван на шаге 4.

"Несмотря на то, что многие исследователи полагались на крупномасштабные компьютерные симуляции для решения задачи о максимальном размере дивана, удивительно, что окончательное решение Пэк Джин Эона вообще никак не полагалось на компьютеры", — подчеркнули в научном журнале.

Доказательство доктора Пэка в настоящее время находится на рецензировании в Annals of Mathematics, одном из самых престижных журналов в этой дисциплине.

Задача о перемещении дивана давно занимает важное место в популярной культуре и академической среде, наиболее известная отсылка к ней — в американском ситкоме "Друзья", где персонажи пытаются поднять диван по лестнице.

В Scientific American пошутили, что "объяснение крика Росса Геллера "Поворот!" потребовало 119-страничной статьи".

