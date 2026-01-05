Росс весь цей час мав рацію: математик розв'язав задачу з "Друзів" із диваном (фото)

Математик із Кореї вирішив одну з найскладніших геометричних загадок, над якою ламали голову майже 60 років. Дослідження було занесено журналом Scientific American до списку "10 найкращих математичних відкриттів 2025 року".

Науковий співробітник Корейського інституту перспективних досліджень 31-річний доктор Пек Джин Ин розв'язав задачу, яка була наочно показана в серіалі "Друзі", коли Россу потрібно було підняти диван вгору по вузькому сходовому прольоту, пише Independent.

Уперше так звану "проблему переміщення дивана" було поставлено 1966 року. У 1992 році математик Джозеф Гервер запропонував складну вигнуту форму, відому як диван Гервера, як ймовірне рішення. Однак ніхто не зміг довести, що більшої форми не може існувати.

Після семи років роботи доктор Бек показав, що конструкція Гервера дійсно оптимальна. Він опублікував свій 119-сторінковий доказ на препринт-сервері arXiv, зробивши висновок, що "диван ширший за диван Гервера не може існувати".

На відміну від багатьох більш ранніх спроб, робота доктора Бека повністю спиралася на логічні міркування, а не на великомасштабні комп'ютерні симуляції.

Дослідження було занесено журналом Scientific American до списку "10 найкращих математичних відкриттів 2025 року" — редакційної добірки, що відзначає прориви в цій галузі.

Розв'язання проблеми Росса Фото: SpareRoom

"Незважаючи на те, що багато дослідників покладалися на великомасштабні комп'ютерні симуляції для розв'язання задачі про максимальний розмір дивана, дивно, що остаточне рішення Пек Джін Еона взагалі жодним чином не покладалося на комп'ютери", — підкреслили в науковому журналі.

Доказ доктора Пека наразі перебуває на рецензуванні в Annals of Mathematics, одному з найпрестижніших журналів у цій дисципліні.

Завдання про переміщення дивана давно посідає важливе місце в популярній культурі та академічному середовищі, найвідоміше відсилання до нього — в американському ситкомі "Друзі", де персонажі намагаються підняти диван по сходах.

У Scientific American пожартували, що "пояснення крику Росса Геллера "Поворот!" потребувало 119-сторінкової статті".

