Гигантские камни в Долине Смерти движутся сами по себе: их "миграцию" даже смогли записать (видео)

Более века ученые ломали голову над необычным явлением, которое можно наблюдать в Долине Смерти в Калифорнии. Там можно наблюдать, как гигантские камни движутся сами по себе, оставляя за собой следы на песке.

Обычно эти странные камни из Долины Смерти называют “парящими камнями”, они завораживали геологов с начала 20 века. Они располагаются на дне высохшего озера в Национальном парке Долина Смерти. Валуны движутся сами по себе и оставляют после себя следы, в некотонрых случаях их длина составляет сотни метров, пишет Daily Galaxy.

За десятилетия исследований ученые выдвигали самые разнообразные теории: от сильного ветра до магнитных сил, а некоторые даже вспомнили инопланетян.

Прорыв в исследовании “парящих камней” произошел во время экспедиции Ричарда Д. Норриса и Джеймс М. Норриса, которым удалось впервые задокументировать передвижение камней. Ученые использовали GPS-навигаторы и чувствительные камеры.

Відео дня

Оборудование было установлено на 15 таких камней в Долине Смерти. Дальше команде оставалось только ждать, когда камни “пойдут”. Исследователи не исключали, что для этого возможно, понадобятся наблюдения на протяжении 10 лет.

К счастью, команде не пришлось ждать так долго. Их камеры зафиксировали движение камней со скоростью до 4,5 метра в минуту. В одном из таких событий сразу 60 камней одновременно переместили по солончаку. Некоторые из оснащенных датчиками камней переместились на расстояние до 224 метров всего за год.

“В науке иногда присутствует элемент удачи. Мы ожидали, что будем ждать пять или десять лет, ничего не будет двигаться, но всего через два года после начала проекта мы оказались там в нужное время, чтобы увидеть это своими глазами”, - говорит Ричард Норрис.

Камни передвигались по пустыне не из-за ураганного ветра или толстых глыб льда. Как выяснила команда, их перемещали очень тонкие ледяные пластины, чья толщина составляла всего 3-6 миллиметров.

Эти пластины образовывались на почве ночью, когда температура воздуха существенно снижалась, а потом они таяли под лучами утреннего солнца. Ледяные пластины, чья ширина иногда достигала десятков метров, медленно дрейфовали по солончаковой равнине.

Они действительно подгонялись ветром, но очень легким – его скорость не превышала 4-5 метра в секунду. Ледяные пласты мягко давили на камни, подталкивая их вперед. В результате движение было плавным, устойчивым и гораздо более незаметным, чем предполагалось ранее. Взаимодействие солнца, воды, льда и ветра создало идеальные условия для того, чтобы камни двигались.

Напомним, древнее озеро неожиданно вернулось в Долину Смерти. Более 100 000 лет назад глубина озера Мэнли достигала почти 200 метров, однако затем водоем исчез. Теперь, спустя тысячелетия озеро вновь появилось в Долине Смерти.