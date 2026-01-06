Гігантські камені в Долині Смерті рухаються самі по собі: їхню "міграцію" навіть змогли записати (відео)

Понад століття вчені ламали голову над незвичайним явищем, яке можна спостерігати в Долині Смерті в Каліфорнії. Там можна спостерігати, як гігантські камені рухаються самі по собі, залишаючи за собою сліди на піску.

Зазвичай це дивне каміння з Долини Смерті називають "ширяючим камінням", воно заворожувало геологів з початку 20 століття. Вони розташовуються на дні висохлого озера в Національному парку Долина Смерті. Валуни рухаються самі по собі і залишають після себе сліди, в деяких випадках їхня довжина становить сотні метрів, пише Daily Galaxy.

За десятиліття досліджень учені висували найрізноманітніші теорії: від сильного вітру до магнітних сил, а деякі навіть згадали інопланетян.

Прорив у дослідженні "каміння, що ширяє" стався під час експедиції Річарда Д. Норріса і Джеймса М. Норріса, яким вдалося вперше задокументувати пересування каміння. Вчені використовували GPS-навігатори та чутливі камери.

Відео дня

Обладнання було встановлено на 15 таких каменів у Долині Смерті. Далі команді залишалося тільки чекати, коли камені "підуть". Дослідники не виключали, що для цього, можливо, знадобляться спостереження протягом 10 років.

На щастя, команді не довелося чекати так довго. Їхні камери зафіксували рух каменів зі швидкістю до 4,5 метра на хвилину. В одній із таких подій одразу 60 каменів одночасно перемістили по солончаку. Деякі з оснащених датчиками каменів перемістилися на відстань до 224 метрів лише за рік.

"У науці іноді присутній елемент удачі. Ми очікували, що чекатимемо п'ять чи десять років, нічого не рухатиметься, але лише через два роки після початку проєкту ми опинилися там у потрібний час, щоб побачити це на власні очі", — каже Річард Норріс.

Камені пересувалися пустелею не через ураганний вітер або товсті брили льоду. Як з'ясувала команда, їх переміщали дуже тонкі крижані пластини, чия товщина становила всього 3-6 міліметрів.

Ці пластини утворювалися на ґрунті вночі, коли температура повітря істотно знижувалася, а потім вони танули під променями ранкового сонця. Крижані пластини, чия ширина інколи сягала десятків метрів, повільно дрейфували солончаковою рівниною.

Вони справді підганялися вітром, але дуже легким — його швидкість не перевищувала 4-5 метрів на секунду. Крижані пласти м'яко тиснули на камені, підштовхуючи їх уперед. У результаті рух був плавним, стійким і набагато більш непомітним, ніж передбачалося раніше. Взаємодія сонця, води, льоду і вітру створила ідеальні умови для того, щоб камені рухалися.

Нагадаємо, стародавнє озеро несподівано повернулося в Долину Смерті. Понад 100 000 років тому глибина озера Менлі сягала майже 200 метрів, проте потім водойма зникла. Тепер, через тисячоліття озеро знову з'явилося в Долині Смерті.