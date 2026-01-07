Ваш кот разделяет одну общую черту со львом: они оба делают "вонючую морду" (видео)

На Земле ряд млекопитающих обладают особым “чувством”, которое ученые называют флемен-реакцией. Речь идет о тех моментах, когда к примеру, коты раскрывают рот и морщат нос будто бы унюхали что-то очень неприятное.

По словам экспертов, это функциональная форма коммуникации, которая является частью обонятельной системы. Она включает в себя вомероназальный орган или орган Якобсона, который помогает некоторым животным расшифровывать химические сигналы, пишет Фокус.

Неофициальный термин для этого явления – “вонючая морда”. К примеру, коты застывают с таким выражением морды, когда пытаются лучше проанализировать запах с помощью вомероназального органа, который располагается в небе.

Это помогает животным получить более детальную информацию о феромонах, а также других химических сигналах в окружающей среде. Ученые подчеркивают, что такое поведение животных вовсе не симптомы болезни, а совершенно нормальное поведение.

Флемен-реакция наблюдается у самых разных млекопитающих, от полевых мышей до крупных хищников, таких как львы и гепарды. В этот список входят даже носороги и слоны.

Наиболее очевидный проявлением флемен-реакция является поджимание верхней губя и сморщивание носа.

Реакцию Флемена чаще всего связывают с проверкой самцом “репродуктивного статуса” самки, но на самом деле существует множество дополнительных сигналов, передаваемых посредством выделения феромонов, от распознавания личности (друг/враг), настроения и даже запоминания местоположения — многие из этих сигналов еще предстоит изучить.

