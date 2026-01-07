Ваш кіт поділяє одну спільну рису з левом: вони обидва роблять "смердючу морду" (відео)

На Землі низка ссавців мають особливе "відчуття", яке вчені називають флемен-реакцією. Йдеться про ті моменти, коли, приміром, коти розкривають рот і морщать ніс нібито унюхали щось дуже неприємне.

За словами експертів, це функціональна форма комунікації, яка є частиною нюхової системи. Вона включає в себе вомероназальний орган або орган Якобсона, який допомагає деяким тваринам розшифровувати хімічні сигнали, пише Фокус.

Неофіційний термін для цього явища — "смердюча морда". Приміром, коти застигають із таким виразом морди, коли намагаються краще проаналізувати запах за допомогою вомероназального органа, що розташовується в небі.

Це допомагає тваринам отримати більш детальну інформацію про феромони, а також інші хімічні сигнали в навколишньому середовищі. Вчені підкреслюють, що така поведінка тварин зовсім не симптоми хвороби, а абсолютно нормальна поведінка.

Відео дня

Флемен-реакція спостерігається у найрізноманітніших ссавців, від польових мишей до великих хижаків, таких як леви і гепарди. До цього списку входять навіть носороги і слони.

Найочевиднішим проявом флемен-реакції є підтискання верхньої губи та зморщування носа.

Реакцію Флемена найчастіше пов'язують із перевіркою самцем "репродуктивного статусу" самки, але насправді існує безліч додаткових сигналів, які передають за допомогою виділення феромонів, від розпізнавання особистості (друг/ворог), настрою і навіть запам'ятовування місцеположення — багато хто з цих сигналів ще має бути вивчений.

Нагадаємо, вчені пояснили, навіщо кішки нас облизують, і що насправді намагаються сказати вихованці. Кішки — досить незалежні істоти, але вони виявляють прихильність по-своєму, навіть якщо це включає в себе чухання язиком і кілька сумнівних виразів обличчя.