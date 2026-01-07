Гигантские прямоугольники нашли на дне океана у Коста-Рика: они могут быть артефактами (фото)

Пользователи Google Maps обнаружили странные прямоугольные объекты на дне Тихого океана у побережья Коста-Рики.

Автор открытия, в одной из социальных сетей, спросил у пользователей о причудливых геометрических формах, которые лежат прямиком на дне океана. Эти объекты, на первый взгляд, действительно напоминают рукотворные туннели или другие загадочные строения, спрятанные от любопытных глаз под толщей воды

Но правда оказалась намного проще. Прямоугольники на дне Тихого океана оказались всего лишь артефактом, появившимся во время сбора данных о глубине. Дело в том, что большая часть океана еще не картирована с высокой точностью. Но некоторые его регионы все же были изучены с более высоким разрешением, с помощью гидролокатора, а не снимков со спутников, пишет Фокус.

Структуры на дней у побережья Коста-Рика Фото: Google Maps

Из-за того, что с помощью гидролокаторов были картированы только небольшие участки океана, они выглядят на картах иначе. Характерным признаком сканирования с помощью гидролокатора высокого разрешения являются прямые полосы с высокой детализацией.

Также сканирование с помощью буксируемого гидролокатора, как правило ведется по прямым траекториям.

Судя по всему, эта конкретная батиметрическая съемка была проведена научно-исследовательским судном Melville в 2010 году с использованием многолучевого эхолота.

Ученые отмечают, что совсем недавно к карте мирового океанического дна было добавлено 5,4 млн квадратных километров новых данных. Это сравнимо с площадью вдвое большей, чем Аргентина. Таким образом на карту было нанесено 24,9% морского дна.

Благодаря таким исследованиями, люди начинают лучше понимать всю сложность морского дна. Как и на суше, на морском дне можно найти горы, долины и равнины.

“Срединно-океанический хребет, протяженностью приблизительно от 65 000 до 65 000 километров, технически является самым длинным горным хребтом на Земле. Самая глубокая точка океана находится на невероятной глубине 11 000 метров под поверхностью моря — это глубже, чем высота Эвереста!”, - говорят специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Эти замечательные особенности, а также другие, еще ожидающие открытия, играют решающую роль в жизни на Земле. Батиметрические карты имеют основополагающее значение для понимания истории нашего океана, морской археологии, океанических течений и донных местообитаний, таких как глубоководные коралловые рифы.

Напомним, самую глубокую впадину в океане посетило всего 22 человека и тысячи других существ. Исследователи только что обнаружили в самой глубокой точке в океане более 7000 совершенно новых для науки видов.