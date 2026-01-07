Гігантські прямокутники знайшли на дні океану біля Коста-Рики: вони можуть бути артефактами (фото)

Користувачі Google Maps виявили дивні прямокутні об'єкти на дні Тихого океану біля узбережжя Коста-Ріки.

Автор відкриття, в одній із соціальних мереж, запитав у користувачів про химерні геометричні форми, які лежать прямо на дні океану. Ці об'єкти, на перший погляд, дійсно нагадують рукотворні тунелі або інші загадкові будови, заховані від цікавих очей під товщею води

Але правда виявилася набагато простішою. Прямокутники на дні Тихого океану виявилися всього лише артефактом, що з'явився під час збору даних про глибину. Річ у тім, що більша частина океану ще не картована з високою точністю. Але деякі його регіони все ж були вивчені з більш високою роздільною здатністю, за допомогою гідролокатора, а не знімків із супутників, пише Фокус.

Структури на днів біля узбережжя Коста-Рики Фото: Google Maps

Через те, що за допомогою гідролокаторів було картовано тільки невеликі ділянки океану, вони мають інакший вигляд на картах. Характерною ознакою сканування за допомогою гідролокатора високої роздільної здатності є прямі смуги з високою деталізацією.

Також сканування за допомогою буксированого гідролокатора, як правило, ведеться за прямими траєкторіями.

Судячи з усього, це конкретне батиметричне знімання провело науково-дослідне судно Melville 2010 року з використанням багатопроменевого ехолота.

Вчені зазначають, що зовсім недавно до карти світового океанічного дна було додано 5,4 млн квадратних кілометрів нових даних. Це можна порівняти з площею вдвічі більшою, ніж Аргентина. Таким чином на карту було нанесено 24,9% морського дна.

Завдяки таким дослідженнями, люди починають краще розуміти всю складність морського дна. Як і на суші, на морському дні можна знайти гори, долини і рівнини.

"Серединно-океанічний хребет, протяжністю приблизно від 65 000 до 65 000 кілометрів, технічно є найдовшим гірським хребтом на Землі. Найглибша точка океану знаходиться на неймовірній глибині 11 000 метрів під поверхнею моря — це глибше, ніж висота Евересту!", — кажуть фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Ці чудові особливості, а також інші, що ще очікують на відкриття, відіграють вирішальну роль у житті на Землі. Батиметричні карти мають основоположне значення для розуміння історії нашого океану, морської археології, океанічних течій і донних середовищ існування, таких як глибоководні коралові рифи.

Нагадаємо, найглибшу западину в океані відвідало всього 22 людини та тисячі інших істот. Дослідники щойно виявили в найглибшій точці в океані понад 7000 абсолютно нових для науки видів.