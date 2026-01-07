Люди действительно излучают видимый свет: после смерти он исчезает (видео)

Новый эксперимент показывает, что жизнь действительно излучает видимый свет. Ученые также обнаружили, что свечение исчезает, когда человек умирает.

Необычный эксперимент был проведен учеными из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады. Эксперимент был проведен на мышах и листьях двух разных видов растений и показал прямые физические доказательства того, что жизнь действительно источает свет, который прекращается после смерти, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предполагается, что все живые существа, в том числе и люди, могут буквально светиться здоровьем, пока наша жизнь не прекратится. На первый взгляд выводы кажутся слегка необычными: трудно не связывать научные исследования биологического электромагнитного излучения с опровергнутыми и паранормальными утверждениями об аурах и разрядах, окружающих живые организмы.

Відео дня

Более того, теоретически, даже видимые длины волн света, излучаемые биологическими процессами, должны быть столь слабыми, что их легко могло бы заглушить интенсивное свечение окружающих электромагнитных волн и тепловое излучение, генерируемое нашим метаболизмом. Все это затрудняет точное отслеживание этих волн света, распространяющихся по всему телу.

И все же, по словам физика из Университета Калгари Вахида Салари, им с командой удалось наблюдать это — сверхслабое фотонное излучение, производимое несколькими животными и растениями.

Отметим, что наука, лежащая в основе биофотонов, до сих пор считается спорной идеей. Различные биологические процессы явно генерируют яркие световые вспышки в виде хемилюминесценции. В течение десятилетий спонтанное распространение световых волн длиной от 200 до 100 нанометров регистрировалось в результате менее очевидных реакций среди широкого спектра живых клеток. Например, в тканях сердца коровы или бактериальных колониях.

По словам ученых, одним из предполагаемых источников этого излучения является воздействие различных активных форм кислорода, образуемых в живых клетках при стрессовых воздействиях, например:

жара;

яд;

патогены;

недостаток питательных веществ.

По словам авторов исследования, возможность дистанционного мониторинга стресса отдельных тканей у пациентов или в образцах сельскохозяйственных культур или бактерий может предоставить мощный неинвазивный инструмент для исследований или диагностики.

В ходе исследования ученые также попытались выяснить, можно ли масштабировать этот процесс от изолированных тканей до целых организмов. Для этого они использовали электронно-умножающие ПЗС-матрицы и ПЗС-камеры для сравнения самых слабых излучений от целых мышей — сначала живых, затем мертвых.

Команда поместила обездвиженных мышей по отдельности в темные боксы и наблюдала за ними в течение часа, после чего они были эвтаназированы и наблюдались еще в течение часа. Их нагревали до температуры тела даже после смерти, чтобы исключить влияние температуры.

Команда обнаружила, что им удалось зарегистрировать отдельные фотоны в видимом диапазоне света, исходящие из клеток мышей до и после смерти. Однако разница в количестве эти фотонов была очевидна: после смерти наблюдалось значительное сокращение. Далее ученые повторили эксперимент на листьях растений и получили аналогичные результаты.

Результаты исследования, по словам ученых, подпитывают предположение о том, что самое слабое эфирное свечение, производимое стрессированными клетками, однажды может рассказать нам о том, находимся ли мы в состоянии сияющего здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые зафиксировали странную мозговую активность умерших пациентов.

Ранее Фокус писал о том, что после смерти люди точно знают, что умерли.