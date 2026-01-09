Дни крупнейшего айсберга Земли сочтены: гигантская глыба льда посинела в океане (фото)

Айсберг А-23А сегодня выглядит немного синим и на то есть веская причина — ученые считают, что время одного из самых долго живущих айсбергов в мире на исходе.

А23-А — один из крупнейших и долгоживущих айсбергов, когда-либо отслеживаемых учеными, однако сегодня его время на исходе. Ученые полагают, что вскоре он распадется, дрейфуя в теплых водах Южной Атлантики. Но это еще не все, в конце декабря 2025 года спутник Terra NASA и NOAA обнаружил, что гигантская глыба льда приобрела синий оттенок, пишет Popular Science.

В 1986 году А23-А откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде. Тогда его площадь составляла около 4000 квадратных километров, что сделало его одним из крупнейших айсбергов в истории.

Сегодня Национальный ледовый центр США оценивает площадь айсберга примерно в чуть более 1000 квадратных километров — это намного меньше первоначального размера, но он все еще остается гигантским. В июле, августе и сентябре 2025 года айсберг A-23A претерпел значительные разрушения, переместившись в относительно теплые летние условия Южного полушария к декабрю.

25 декабря прошлого года спутник запечатлел остатки айсберга, а затем, днем позже, астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал снимок айсберга крупным планом — на нем виднелась большая лужа талой воды.

По словам старшего научного сотрудника Университета Колорадо в Боулдере Теда Скамбоса, обширные лужи голубой каши на поверхности айсберга, вероятно, являются результатом продолжающихся процессов разрушения.

Спутниковый снимок айсберга А-23А, сделанный 26 декабря 2025 года Фото: NASA

Дело в том, что вес воды, находящейся внутри трещин во льду, заставляет их раскрываться. По внешнему краю А23-А также виднеется тонкая белая линия, которая, кажется, удерживает талую воду. Ученые считают, что эта линия вызвана изгибом айсберговой плиты по мере таяния ее краев у ватерлинии.

Сине-белые полосатые узоры, вероятно, являются результатом борозд, образовавшихся во льду сотни лет назад, когда лед тащили по антарктической скальной породе. По словам ученого из Университета Мэриленда Криса Шумана, не менее впечатляющим является то, что эти бороздки все еще видны спустя столько времени, после выпадения огромного количества снега и значительного таяния снизу.

Некоторые ученые также предполагают, что в поврежденном айсберге могла образоваться течь. Белая область слева от него может быть результатом того, что Шуман описал как "прорыв". Такое происходит, когда вес воды, скопившейся в верхней части айсберга, создает достаточное давление по краям, чтобы пробить его. Увы, все это указывает на то, что дни крупнейшего айсберга Земли сочтены — вероятно, он полностью разрушится уже через несколько дней или недель.

