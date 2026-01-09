Дні найбільшого айсберга Землі злічені: гігантська брила льоду посиніла в океані (фото)

Айсберг А-23А сьогодні виглядає трохи синім і на те є вагома причина — вчені вважають, що час одного з айсбергів, які живуть найдовше у світі, закінчується.

А23-А — один із найбільших і найдовгоживучіших айсбергів, які коли-небудь відстежували вчені, проте сьогодні його час закінчується. Вчені вважають, що незабаром він розпадеться, дрейфуючи в теплих водах Південної Атлантики. Але це ще не все, наприкінці грудня 2025 року супутник Terra NASA і NOAA виявив, що гігантська брила льоду набула синього відтінку, пише Popular Science.

У 1986 році А23-А відколовся від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді. Тоді його площа становила близько 4000 квадратних кілометрів, що зробило його одним із найбільших айсбергів в історії.

Сьогодні Національний льодовий центр США оцінює площу айсберга приблизно в трохи більше ніж 1000 квадратних кілометрів — це набагато менше від первісного розміру, але він все ще залишається гігантським. У липні, серпні та вересні 2025 року айсберг A-23A зазнав значних руйнувань, перемістившись у відносно теплі літні умови Південної півкулі до грудня.

25 грудня минулого року супутник сфотографував залишки айсберга, а потім, днем пізніше, астронавт на борту Міжнародної космічної станції (МКС) зробив знімок айсберга великим планом — на ньому виднілася велика калюжа талої води.

За словами старшого наукового співробітника Університету Колорадо в Боулдері Теда Скамбоса, великі калюжі блакитної каші на поверхні айсберга, ймовірно, є результатом процесів руйнування, що тривають.

Супутниковий знімок айсберга А-23А, зроблений 26 грудня 2025 року Фото: solar-system

Річ у тім, що вага води, яка перебуває всередині тріщин у льоду, змушує їх розкриватися. По зовнішньому краю А23-А також видніється тонка біла лінія, яка, здається, утримує талу воду. Вчені вважають, що ця лінія викликана вигином айсбергової плити в міру танення її країв біля ватерлінії.

Синьо-білі смугасті візерунки, ймовірно, є результатом борозен, що утворилися в кризі сотні років тому, коли лід тягли по антарктичній скельній породі. За словами вченого з Університету Меріленду Кріса Шумана, не менш дивовижним є те, що ці борозенки все ще видно через стільки часу, після випадання величезної кількості снігу і значного танення знизу.

Деякі вчені також припускають, що в пошкодженому айсбергу могла утворитися текти. Біла область ліворуч від нього може бути результатом того, що Шуман описав як "прорив". Таке відбувається, коли вага води, що скупчилася у верхній частині айсберга, створює достатній тиск по краях, щоб пробити його. На жаль, усе це вказує на те, що дні найбільшого айсберга Землі добігають кінця — імовірно, він повністю зруйнується вже за кілька днів або тижнів.

