Гениальные собаки учат новые слова любопытным способом: подслушивают разговоры хозяев

Исследователи только что обнаружили, что некоторые хозяева могут непреднамеренно учить своих питомцев новым словам — животные подслушивают их в разговорах.

Люди и собаки живут бок о бок тысячи лет. За это время наши питомцы успели заработать репутацию лучших друзей человека, но ученые продолжают раскрывать их таланты. Например, в новом исследовании ученые выяснили, что некоторые владельцы могут непреднамеренно учить своих питомцев новым словам. Это работает независимо от породы, но лишь в том случае, если ваша собака гениальна, пишет Independent.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование было проведено учеными из Венгерского университета имени Этвеша Лоранда и показало, что подслушивающие "гениальные собаки" способны запоминать названия предметов, подслушивая разговоры хозяев. Результаты указывают на то, что одаренные собаки независимо от породы способны запоминать сотни названий игрушек во время игр и даже приносить их по запросу.

Відео дня

По словам авторов исследования, уровень понимания собак можно сравнить с уровнем понимания детей в возрасте до двух лет. По словам ведущего автора исследования, доктора Шани Дрор, результаты указывают на то, что социально-когнитивные процессы, позволяющие усваивать слова из подслушанной речи, вовсе не являются уникальными для людей. В подходящих условиях некоторые собаки также способны демонстрировать похожее поведение.

В ходе исследования ученые поместили 10 одаренных собак в две ситуации:

в первой — хозяева показывали новые игрушки и называли их, взаимодействуя с собаками;

во второй — собаки наблюдали, как хозяева разговаривают с другими людьми об игрушках.

Отметим, что оба взаимодействия длились 8 минут и повторялись в течение четырех дней, а затем ученые попросили собак принести ту или иную игрушку. Результаты были поразительными: собаки точно определяли игрушки в 80% случаев после непосредственного взаимодействия с хозяином и в 100% случаев, когда они слышали названия игрушек.

Ученые провели еще один эксперимент, в котором хозяева бросили вызов своим одаренным собакам, показав игрушки, а затем положив их в ведро. Реципиенты называли игрушки лишь тогда, когда они находились вне поля зрения собак. Несмотря на то, что собаки больше не могли видеть игрушки, они все же выучили их имена.

Результаты нового исследования подтверждают предыдущие исследования, показывающие, что наши питомцы могут подслушивать и учить слова, обозначающие поведение или предметы, а также понимают слова, используя кнопки звуковой панели.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, почему собаки удивительным образом внешне похожи на своих хозяев.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что нашли древнейшую породу собак в мире.