Геніальні собаки вчать нові слова цікавим способом: підслуховують розмови господарів

Люди і собаки живуть пліч-о-пліч тисячі років. За цей час наші вихованці встигли заробити репутацію найкращих друзів людини, але вчені продовжують розкривати їхні таланти. Наприклад, у новому дослідженні вчені з'ясували, що деякі власники можуть ненавмисно навчати своїх улюбленців нових слів. Це працює незалежно від породи, але лише в тому випадку, якщо ваш собака геніальний, пише Independent.

Нове дослідження було проведене вченими з Угорського університету імені Етвеша Лоранда і показало, що "геніальні собаки", які підслуховують, здатні запам'ятовувати назви предметів, підслуховуючи розмови господарів. Результати вказують на те, що обдаровані собаки незалежно від породи здатні запам'ятовувати сотні назв іграшок під час ігор і навіть приносити їх за запитом.

За словами авторів дослідження, рівень розуміння собак можна порівняти з рівнем розуміння дітей віком до двох років. За словами провідної авторки дослідження, докторки Шані Дрор, результати вказують на те, що соціально-когнітивні процеси, які дають змогу засвоювати слова з підслуханої мови, зовсім не є унікальними для людей. У відповідних умовах деякі собаки також здатні демонструвати схожу поведінку.

Під час дослідження вчені помістили 10 обдарованих собак у дві ситуації:

у першій — господарі показували нові іграшки та називали їх, взаємодіючи із собаками;

у другій — собаки спостерігали, як господарі розмовляють з іншими людьми про іграшки.

Зазначимо, що обидві взаємодії тривали 8 хвилин і повторювалися протягом чотирьох днів, а потім учені попросили собак принести ту чи іншу іграшку. Результати були дивовижними: собаки точно визначали іграшки у 80% випадків після безпосередньої взаємодії з господарем і в 100% випадків, коли вони чули назви іграшок.

Учені провели ще один експеримент, у якому господарі кинули виклик своїм обдарованим собакам, показавши іграшки, а потім поклавши їх у відро. Реципієнти називали іграшки лише тоді, коли вони перебували поза увагою собак. Попри те, що собаки більше не могли бачити іграшки, вони все ж вивчили їхні імена.

Результати нового дослідження підтверджують попередні дослідження, які показують, що наші улюбленці можуть підслуховувати й вчити слова, що позначають поведінку або предмети, а також розуміють слова, використовуючи кнопки звукової панелі.

