Homo erectus не был первым видом человека, покинувшим Африку 1,8 миллиона лет назад

Новый анализ черепов, найденных в Грузии предполагает, что Homo erectus (человек прямоходящий) был не единственным видом человека, который вышел из Африки почти 2 миллиона лет назад.

Предки современного человека, возможно, покинули Африку раньше, чем предполагалось, как показывает новое исследование ископаемых зубов. Исследование опубликовано в журнале PLOS One, пишет Live Science.

Современные люди, Homo sapiens, являются единственным ныне живущим представителем человеческой линии рода Homo, которая, как считается, возникла в Африке около 2–3 миллионов лет назад и впервые покинули этот континент несколько сотен тысяч лет назад. Но многие другие вымершие виды человека ранее населяли Землю, такие как Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий).

Ученые изучили черепа, найденные при раскопках в городе Дманиси в Грузии. Раскопки, проведенные там около 35 лет назад, показали, что Дманиси является одним из старейших известных мест, где были обнаружены останки человеческих видов за пределами Африки. Пять найденных там черепов имеют возраст примерно 1,8 миллиона лет назад.

Черепа из Дманиси вызвали споры среди ученых из-за их отличий. Многие исследователи предполагают, что все черепа принадлежат Homo erectus, а анатомическое разнообразие между ними является результатом различия между полами. Другие ученые утверждают, что черепа принадлежат двум разным видам человека. Один, названный Homo georgicus, кажется более тесно связанным с предшественниками человека, известными как австралопитеки, в то время как другой, Homo caucasi, кажется более похожим на ранние виды человека.

Разрешение этого спора могло бы показать, был ли Homo erectus первым видом человека, покинувшим Африку, или же ему предшествовали другие виды, говорят авторы исследования.

Предыдущие исследования в основном фокусировались на анализе черепов, но теперь ученые сосредоточились на сходствах и различиях между зубами. Ученые проанализировали 24 зуба трех особей. Они сравнили их не только друг с другом, но и с 559 зубами других видов, включая австралопитеков, а также Homo habilis и Homo erectus, и современных людей.

Зубы, по-видимому, принадлежали двум группам: одна ближе к австралопитекам, а другая больше похожа ранних людей, как выяснили ученые.

Это открытие позволяет предположить, что в Дманиси, вероятно жил не один вид древних людей, а два. Эта вставит под сомнение преобладающую теорию о том, что только Homo erectus вышли из Африки 1,8 миллиона лет назад.

Если принять выводы нового исследования о том, что в Дманиси одновременно присутствовали два вида, то самым важным следствием этого является то, что существовал более ранний и более "примитивный" вид древних людей, мигрировавший из Африки, говорит палеоантрополог Карен Бааб, которая не принимала участия в исследовании.

