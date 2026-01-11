Homo erectus не був першим видом людини, який залишив Африку 1,8 мільйона років тому

Новий аналіз черепів, знайдених у Грузії, припускає, що Homo erectus (людина прямоходяча) був не єдиним видом людини, яка вийшла з Африки майже 2 мільйони років тому.

Предки сучасної людини, можливо, покинули Африку раніше, ніж передбачалося, як показує нове дослідження викопних зубів. Дослідження опубліковано в журналі PLOS One, пише Live Science.

Сучасні люди, Homo sapiens, є єдиним нині живим представником людської лінії роду Homo, яка, як вважається, виникла в Африці приблизно 2-3 мільйони років тому і вперше покинула цей континент кілька сотень тисяч років тому. Але багато інших вимерлих видів людини раніше населяли Землю, як-от Homo habilis (людина вміла) і Homo erectus (людина прямоходяча).

Учені вивчили черепи, знайдені під час розкопок у місті Дманісі в Грузії. Розкопки, проведені там близько 35 років тому, показали, що Дманісі є одним із найстаріших відомих місць, де було виявлено останки людських видів за межами Африки. П'ять знайдених там черепів мають вік приблизно 1,8 мільйона років тому.

Черепи з Дманісі викликали суперечки серед учених через їхні відмінності. Багато дослідників припускають, що всі черепи належать Homo erectus, а анатомічна різноманітність між ними є результатом відмінності між статями. Інші вчені стверджують, що черепи належать двом різним видам людини. Один, названий Homo georgicus, здається більш тісно пов'язаним з попередниками людини, відомими як австралопітеки, тоді як інший, Homo caucasi, здається більш схожим на ранні види людини.

Розв'язання цієї суперечки могло б показати, чи був Homo erectus першим видом людини, який залишив Африку, або ж йому передували інші види, кажуть автори дослідження.

Попередні дослідження здебільшого фокусувалися на аналізі черепів, але тепер учені зосередилися на схожості та відмінностях між зубами. Вчені проаналізували 24 зуби трьох особин. Вони порівняли їх не тільки один з одним, а й з 559 зубами інших видів, включно з австралопітеками, а також Homo habilis і Homo erectus, і сучасними людьми.

Зуби, мабуть, належали двом групам: одна ближче до австралопітеків, а інша більше схожа на ранніх людей, як з'ясували вчені.

Це відкриття дає змогу припустити, що в Дманісі, ймовірно, жив не один вид стародавніх людей, а два. Це поставить під сумнів переважаючу теорію про те, що тільки Homo erectus вийшли з Африки 1,8 мільйона років тому.

Якщо прийняти висновки нового дослідження про те, що в Дманісі одночасно були присутні два види, то найважливішим наслідком цього є те, що існував більш ранній і більш "примітивний" вид стародавніх людей, який мігрував з Африки, каже палеоантрополог Карен Бааб, яка не брала участі в дослідженні.

