Кости мамонта, хранившиеся в музее 75 лет, оказалось принадлежат неожиданному животному (фото)

Окаменелые позвоночники, которые, как предполагалось, принадлежат шерстистому мамонту, на самом деле принадлежат совершенно другому и неожиданному животному.

Археологи впервые обнаружили две пластинки позвоночника млекопитающего в 1951 году во внутренней части Аляски в доисторическом географическом регионе Берингия. Изначально археологи предположили, учитывая огромные размеры позвоночников и распространение костей мамонтов в этом регионе, что эти окаменелые останки принадлежат шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius). Эти кости были доставлены в музей Университета штата Аляска и хранились там 75 лет. Теперь ученые провели радиоуглеродный анализ окаменелостей, что вызвало гораздо больше вопросов, чем дало ответов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Quaternary Science, пишет ScienceAlert.

Радиоуглеродный анализ костей показал, что они имеют слишком маленький возраст, чтобы принадлежать шерстистому мамонту. Изотопы углерода в костях показали, что их возраст составляет около 2000–3000 лет. Но мамонты. Как считается, вымерли около 13 000 лет назад, за исключением нескольких изолированных популяций, которые существовали до примерно 4000 лет назад.

Если это кости мамонта, то это самые молодые останки этих животных из всех когда-либо обнаруженных, изначально подумали ученые. Но авторы исследования решили убедиться в том, что они правильно идентифицировали вид животного, которому принадлежали позвонки.

Оказалось, что кости содержат более высокие уровни изотопов азота-15 и углерода-13, чем можно было бы ожидать от травоядного сухопутного животного, такого как шерстистый мамонт. Эти изотопы чаще встречаются в костях морских животных.

После этого ученые решили провести сравнительный анализ ДНК. Они сравнили ДНК, обнаруженную в костях предполагаемого мамонта с ДНК японского кита (Eubalaena japonica) и северного малого полосатика (Balaenoptera acutorostrata), вида усатых китов.

Оказалось, что позвонки на самом деле принадлежат древнему киту. Но при этом ученые столкнулись с еще одной загадкой. Каким образом останки кита, возраст которых превышает 1000 лет, оказались во внутренней части Аляски, более чем в 400 км от ближайшего побережья?

У ученых есть два возможных объяснения. Первое состоит в том, что киты могли проникнуть во внутренние районы Аляски через древние заливы и реки, что кажется крайне маловероятным, учитывая огромные размеры морских млекопитающих и небольшие размеры внутренних водоемов Аляски. Другое объяснение состоит в том, что, возможно, кости были перенесены с далекого побережья древними людьми. Но полного объяснения пока нет. В любом случае ученые выяснили, что они не обнаружили самых последних вымерших мамонтов.

