Пигмент в рыжих волосах имеет скрытую суперсилу, о которой никто не знал

У пигмента в рыжих волосах есть скрытая сверхспособность, считают ученые. Он может превратить токсичную угрозу в яркий цветовой акцент.

Ученые, изучающие меланин, который окрашивает перья птиц в оранжевый и красный цвета, обнаружили, что его выработка может помочь предотвратить повреждение клеток. Ученые говорят, что у рыжеволосых людей могут быть особые клетки, которые оказывают благотворное влияние на здоровье. Исследование опубликовано в журнале PNAS Nexus, пишет ScienceAlert.

Этот пигмент называется феомеланин, и для его синтеза необходима аминокислота цистеин. Когда в клетках накапливается слишком много цистеина, это может вызвать окислительное повреждение.

По словам ученых, у людей с генетическими вариантами рыжих волос могут быть особые клетки, способные преобразовывать избыток цистеина из пищи или окружающей среды в пигмент. Исследователи использовали в качестве модели зебровых зябликов и выяснили, что феомеланин может играть защитную роль в здоровье клеток.

В экспериментах у самцов зебровых зябликов, которые не могли производить феомеланин, наблюдался более высокий уровень окислительного повреждения при кормлении избытком цистеина, чем у тех, кто мог производить этот пигмент.

Самки зебровых зябликов не вырабатывают феомеланин естественным путем и не пострадали от препарата, блокирующего его производство. Хотя у них также наблюдались признаки более высокого уровня окислительного повреждения при дополнительном кормлении цистеином по сравнению с самками, которым дополнительный цистеин не давали.

Самец (слева) и самка (справа) зебрового зяблика. Оранжевые перья самца окрашены пигментом феомеланин Фото: ScienceAlert

Результаты исследования предполагают, что избыток цистеина способствует повреждению клеток, а выработка феомеланина может защитить, хотя бы частично, от этого повреждения.

У людей выработка феомеланина сосредоточена в губах, сосках и гениталиях, но у рыжеволосых людей он также присутствует в волосах и коже.

Феомеланин связан с повышенным риском появления меланомы, но это не совсем плохая новость. Но ученые считают, что генетические варианты, способствующие выработке феомеланина, вероятно, помогают клеткам поддерживать баланс уровня цистеина, используя избыток цистеина для производства феомеланина.

По словам авторов исследования, они получили первое экспериментальное подтверждение физиологической роли феомеланина, а именно предотвращения токсического воздействия избытка цистеина, что позволит лучше понять риск развития меланомы и эволюцию окраски животных.

