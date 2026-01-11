Пігмент у рудому волоссі має приховану суперсилу, про яку ніхто не знав

У пігменту в рудому волоссі є прихована надздібність, вважають учені. Він може перетворити токсичну загрозу на яскравий колірний акцент.

Вчені, які вивчають меланін, що забарвлює пір'я птахів у помаранчевий і червоний кольори, виявили, що його вироблення може допомогти запобігти пошкодженню клітин. Вчені кажуть, що у рудоволосих людей можуть бути особливі клітини, які мають благотворний вплив на здоров'я. Дослідження опубліковано в журналі PNAS Nexus, пише ScienceAlert.

Цей пігмент називається феомеланін, і для його синтезу необхідна амінокислота цистеїн. Коли в клітинах накопичується занадто багато цистеїну, це може спричинити окислювальне пошкодження.

За словами вчених, у людей з генетичними варіантами рудого волосся можуть бути особливі клітини, здатні перетворювати надлишок цистеїну з їжі або навколишнього середовища на пігмент. Дослідники використовували як модель зебрових зябликів і з'ясували, що феомеланін може відігравати захисну роль у здоров'ї клітин.

В експериментах у самців зебрових зябликів, які не могли виробляти феомеланін, спостерігався вищий рівень окисного ушкодження під час годування надлишком цистеїну, ніж у тих, хто міг виробляти цей пігмент.

Самки зебрових зябликів не виробляють феомеланін природним шляхом і не постраждали від препарату, що блокує його виробництво. Хоча в них також спостерігалися ознаки більш високого рівня окисного ушкодження за додаткового годування цистеїном порівняно з самками, яким додатковий цистеїн не давали.

Самець (ліворуч) і самка (праворуч) зебрового зяблика. Помаранчеве пір'я самця забарвлене пігментом феомеланін Фото: ScienceAlert

Результати дослідження припускають, що надлишок цистеїну сприяє пошкодженню клітин, а вироблення феомеланіну може захистити, хоча б частково, від цього пошкодження.

У людей вироблення феомеланіну зосереджене в губах, сосках і геніталіях, але у рудоволосих людей він також присутній у волоссі та шкірі.

Феомеланін пов'язаний із підвищеним ризиком появи меланоми, але це не зовсім погана новина. Але вчені вважають, що генетичні варіанти, які сприяють виробленню феомеланіну, ймовірно, допомагають клітинам підтримувати баланс рівня цистеїну, використовуючи надлишок цистеїну для виробництва феомеланіну.

За словами авторів дослідження, вони отримали перше експериментальне підтвердження фізіологічної ролі феомеланіну, а саме запобігання токсичному впливу надлишку цистеїну, що дасть змогу краще зрозуміти ризик розвитку меланоми та еволюцію забарвлення тварин.

