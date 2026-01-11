Викинги не носили шлемы с рогами: как появился этот миф

Ученые рассказали об образе жизни викингов и о том, откуда взялся стереотипный шлем с рогами.

В течение последних 100 лет викинги изображались во множестве неточных образов. Их представляли как преимущественно мужское, жестокое, однородное общество, и, конечно же, они носили известный шлем с рогами. В действительности все было менее драматично, и, возможно, такие шлемы и носили, но не викинги, пишет Discover Magazine.

Викинги были мореплавателями из Скандинавии, которые в раннем Средневековье исследовали, совершали набеги и завоевывали территории в Европе, а также в северной Атлантике, включая Исландию, Гренландию и Ньюфаундленд. Но викинги не были однородной группой, а представляли собой смесь многих северогерманских племен.

По словам Колин Коннорс из Университета Осло (Норвегия), слово "викинг" является описанием профессии, а не этнической принадлежности. Люди, жившие в Скандинавии в раннем Средневековье, в так называемую эпоху викингов (с конца VIII по середину XI века) не использовали бы термин "викинг" для описания самих себя. Скорее они использовали бы его для обозначения пиратов, которые совершали набеги на деревни.

Мифы о викингах

Хотя викинги были известны как грозные воины, норвежцы не были намного более свирепыми, чем любое другое европейское общество того времени. Хотя норвежцы совершали много насилия в эпоху викингов, в то же время много насилия совершали и люди, жившие в других частях Европы. По словам Коннорс, утверждение о том, что скандинавы были особенно жестокими, является мифом.

Также мифом является утверждение о том, что викинги были особенно искусными воинами, ведь, хотя они и одержали некоторые победы, у них также было много поражений.

Причина, по которой викингов считают особенно жестокими, заключается в том, что их жестокость была описана христианскими монахами, которые подвергались нападениям с их стороны.

Если христианский монах был убит язычниками-викингами, он считался мучеником и, следовательно, мог потенциально стать святым. Если же его убил другой христианин, это считалось просто убийством. Поэтому документирование жестокости викингов было более распространенным явлением, говорит Коннорс.

Шлемы с рогами у викингов: как появился этот миф

Это, пожалуй, самая распространенная историческая неточность, которая касается викингов. Викинги не носили шлемы с рогами и этот миф появился в конце XIX века. Ученые знают, как на самом деле выглядели шлемы викингов, с помощью обнаруженных шлемов в древних могилах. Это металлические шлемы с оправой, которая окружает глаза, и у них нет рогов.

Шлемы с рогами впервые появились в постановке оперного цикла Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунга" в 1876 году. Художник по костюмам Карл Эмиль Деплер позаимствовал идею шлемов с рогами у коренных американцев, которые носили головные уборы из шкур бизонов. Образ был настолько поразительным, что прижился.

Роль женщин в обществе викингов

По словам Коннорс, викинги были патриархальным обществом, что было характерно для раннего Средневековья. Но женщины обладали большими правами, чем у других европейских народов. Они могли владеть имуществом и передавать его по наследству, а также управлять своими фермами. Но они не могли стать лидерами в обществе и не могли представлять себя в суде.

Женщины, скорее всего, обычно не были воинами, хотя, согласно исследованиям, есть примеры захоронения женщин-воинов.

