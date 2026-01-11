Вікінги не носили шоломи з рогами: як з'явився цей міф

Учені розповіли про спосіб життя вікінгів і про те, звідки взявся стереотипний шолом із рогами.

Протягом останніх 100 років вікінги зображувалися в безлічі неточних образів. Їх представляли як переважно чоловіче, жорстоке, однорідне суспільство, і, звісно ж, вони носили відомий шолом із рогами. Насправді все було менш драматично, і, можливо, такі шоломи і носили, але не вікінги, пише Discover Magazine.

Вікінги були мореплавцями зі Скандинавії, які в ранньому Середньовіччі досліджували, здійснювали набіги і завойовували території в Європі, а також у північній Атлантиці, включно з Ісландією, Гренландією і Ньюфаундлендом. Але вікінги не були однорідною групою, а являли собою суміш багатьох північногерманських племен.

За словами Колін Коннорс з Університету Осло (Норвегія), слово "вікінг" є описом професії, а не етнічної приналежності. Люди, які жили в Скандинавії в ранньому Середньовіччі, у так звану епоху вікінгів (з кінця VIII до середини XI століття), не використовували б термін "вікінг" для опису самих себе. Швидше вони використовували б його для позначення піратів, які здійснювали набіги на села.

Міфи про вікінгів

Хоча вікінги були відомі як грізні воїни, норвежці не були набагато лютішими, ніж будь-яке інше європейське суспільство того часу. Хоча норвежці чинили багато насильства в епоху вікінгів, водночас багато насильства чинили і люди, які жили в інших частинах Європи. За словами Коннорс, твердження про те, що скандинави були особливо жорстокими, є міфом.

Також міфом є твердження про те, що вікінги були особливо вправними воїнами, адже, хоча вони й здобули деякі перемоги, у них також було багато поразок.

Причина, через яку вікінгів вважають особливо жорстокими, полягає в тому, що їхню жорстокість описали християнські ченці, які зазнавали нападів з їхнього боку.

Якщо християнського ченця вбили язичники-вікінги, його вважали мучеником і, отже, він міг потенційно стати святим. Якщо ж його вбив інший християнин, це вважалося просто вбивством. Тому документування жорстокості вікінгів було більш поширеним явищем, каже Коннорс.

Шоломи з рогами у вікінгів: як з'явився цей міф

Це, мабуть, найпоширеніша історична неточність, яка стосується вікінгів. Вікінги не носили шоломи з рогами і цей міф з'явився наприкінці XIX століття. Науковці знають, як насправді виглядали шоломи вікінгів, за допомогою виявлених шоломів у стародавніх могилах. Це металеві шоломи з оправою, яка оточує очі, і в них немає рогів.

Шоломи з рогами вперше з'явилися в постановці оперного циклу Ріхарда Вагнера "Перстень Нібелунга" 1876 року. Художник з костюмів Карл Еміль Деплер запозичив ідею шоломів з рогами в корінних американців, які носили головні убори зі шкур бізонів. Образ був настільки вражаючим, що прижився.

Роль жінок у суспільстві вікінгів

За словами Коннорс, вікінги були патріархальним суспільством, що було характерно для раннього Середньовіччя. Але жінки мали більші права, ніж в інших європейських народів. Вони могли володіти майном і передавати його у спадок, а також керувати своїми фермами. Але вони не могли стати лідерами в суспільстві і не могли представляти себе в суді.

Жінки, найімовірніше, зазвичай не були воїнами, хоча, згідно з дослідженнями, є приклади поховання жінок-воїнів.

