В Африці у гірської горили народилися неймовірно рідкісні близнюки (відео)

Народження близнюків у гірської горили є гарною новиною для виду, який перебуває під загрозою зникнення.

Співробітники національного парку Вірунга в Демократичній Республіці Конго (Африка) виявили, що одна з гірських горил народила близнюків. Це неймовірно рідкісне явище серед людиноподібних мавп, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У повідомленні національного парку Вірунга сказано, що одна з гірських горил народила 3 січня 2026 року двох близнюків, які є самцями. Обидва дитинчата здорові і зараз співробітники парку посилюють за ними спостереження протягом їхніх вирішальних перших тижнів їхнього життя.

Відео дня

Народження близнюків є винятковим явищем серед приматів, включно з людьми, адже ми також людиноподібні мавпи. У світі у приматів, зокрема й у людей народжується лише 3% близнюків із загальної кількості дітей. Але у горил ця цифра ще менша, тобто будь-яке народження близнюків у горил є винятковою подією.

Близнюки народилися у гірської горили на ім'я Мафуко, яка належить до сім'ї Багені. Це найбільша сім'я гірських горил у національному парку і тепер її чисельність зросла до 59 особин.

Народження близнюків у гірських горил — це рідкісне явище, що становить додаткові труднощі, особливо в перші місяці життя, коли дитинчата повністю залежать від матері в плані догляду.

Мафуко і новонароджені близнюки Фото: IFLS

Мати близнюків, горила Мафуко, народилася 2003 року. Спочатку вона була частиною сім'ї Кабірізі. Після того, як озброєні люди вбили її матір у червні 2007 року, вона залишилася з сім'єю разом зі своєю сестрою Тумаїні. У 2013 році сім'я Кабірізі розпалася, і Мафуко приєдналася до сім'ї Багені. Мафуко за своє життя народила загалом 7 дитинчат, включно з іще однією парою близнюків 2016 року, хоча ця пара померла лише через тиждень після народження.

Гірська горила (Gorilla beringei beringei) — це підвид східної горили. У дикій природі налічується всього кілька сотень особин, і її внесено до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

У повідомленні національного парку Вірунга йдеться, що народження цих близнюків є важливою подією для триваючих зусиль зі збереження і збільшення популяції гірських горил, які перебувають під загрозою зникнення.

Національний парк Вірунга має площу понад 7800 квадратних кілометрів. Це неймовірно різноманітний ландшафт, що включає в себе пишні ліси, савани, болота, береги озер, рівнини, діючі вулкани та вкриті льодовиками гори.

Національний парк Вірунга є місцем великого біорізноманіття, де мешкають 218 видів ссавців, 706 видів птахів, 109 видів рептилій і 78 видів амфібій. Серед них 22 види приматів, включно з трьома видами людиноподібних мавп: східною рівнинною горилою, східним шимпанзе і гірською горилою.

Як уже писав Фокус, у горил і людей є щось спільне: перестають розмножуватися задовго до кінця життя.

Також Фокус писав про те, де розташована найдавніша у світі річка, яка існує вже 400 мільйонів років. Ця річка тече лише кілька днів на рік.