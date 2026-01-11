Найдавніша у світі річка існує вже 400 мільйонів років: де вона розташована (фото)

Найдавніша річка у світі існувала ще до появи динозаврів на Землі. При цьому ця річка тече лише кілька днів на рік.

У річок, як і в інших природних об'єктів, є свої життєві цикли. Багато з них розростаються і залишають свій звивистий слід на ландшафті, перш ніж остаточно пересохнути. Але деякі річки існують довше за інші. То яка ж річка вважається найдавнішою у світі? Про це пише Live Science.

Найдавніша річка у світі, яка існує 300-400 мільйонів років, називається Фінке і розташована вона в Австралії. Ця річка тече лише кілька днів на рік, і коли це відбувається, вода зазвичай йде в піски пустелі Сімпсона. Річка починає текти після дощів, але в інший час вона має зовсім інший вигляд.

Річка Фінке має довжину приблизно 640 кілометрів і розташована в центральній частині Австралії в Північній території та Південній Австралії. Це суб'єкти федерації у складі Австралії. Посушливі умови в центрі континенту означають, що річка тече лише періодично. Більшу частину року вона існує у вигляді ланцюжка ізольованих водойм. Але геологічні дані, а також вимірювання ізотопів показали, що вона існує від 300 до 400 мільйонів років. Тобто річка з'явилася ще до появи динозаврів на Землі.

За словами Віктора Бейкера з Університету штату Аризона, США, одним з найбільш переконливих доказів давнього віку річки Фінке є геологічна аномалія, звана поперечним дренажем. Замість того щоб текти паралельно стійким гірським породам, таким як кварцит, річка перетинає ці міцні мінеральні утворення, проходячи через хребет Макдоннелл.

Річка Фінке на краю пустелі Сімпсона в Австралії Фото: Live Science

Поточна вода завжди обирає найлегший шлях, тому нелогічно, що річка буде текти проти цих твердих порід, а не вздовж них. Отже, наявність і походження цього поперечного дренажу розкривають минуле річки Фінке. За словами Бейкера, річка існувала до утворення гір, і в міру того, як земна кора піднімалася, річка прорізала гірську породу.

Хребет Макдоннелл утворився приблизно 300-400 млн років тому, а отже, трека Фінке щонайменше така сама давня, як і ці гори.

Вивчення результатів вивітрювання та ерозії гірських порід також вказали на дуже давній вік річки Фінке. За допомогою вивчення радіоактивного розпаду певних ізотопів (хімічних елементів із різним числом нейтронів у ядрах) учені визначили вік гірських порід, через які протікала річка. Оскільки радіоактивні ізотопи розпадаються з постійною швидкістю, можна оцінити час утворення гірських порід, виходячи з відносних пропорцій різних ізотопів. Ці дані дали можливість зрозуміти походження та еволюцію річки Фінке.

Якщо річка Фінке коли-небудь пересохне, то найдавнішою річкою у світі стане Нью-Рівер Фото: Live Science

Але річки постійно змінюються: одні розростаються з року в рік, інші повністю пересихають. Так чому ж річка Фінке проіснувала так довго? За словами Бейкера, Австралія протягом дуже довгого часу являла собою надзвичайно стабільний ландшафт. Розташований у центрі Австралійської плити, континент практично не зазнавав значної тектонічної активності протягом останніх кількох сотень мільйонів років. Отже, річкова система Фінке змогла розвиватися і розширюватися майже безперервно протягом більшої частини своєї історії.

Але зараз важко сказати, як довго ще проіснує річка Фінке. Якщо вона коли-небудь пересохне, то найдавнішою річкою у світі стане Нью-Рівер, яка існує приблизно 300 мільйонів років і протікає через штати Вірджинія, Західна Вірджинія та Північна Кароліна у США.

