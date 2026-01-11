Самая древняя в мире река существует уже 400 миллионов лет: где она находится (фото)

Самая древняя река в мире существовала еще до появления динозавров на Земле. При этом эта река течет всего несколько дней в году.

У рек, как и у других природных объектов, есть свои жизненные циклы. Многие из них разрастаются и оставляют свой извилистый след на ландшафте, прежде чем окончательно пересохнуть. Но некоторые реки существуют дольше других. Так какая же река считается самой древней в мире? Об этом пишет Live Science.

Самая древняя река в мире, которая существует 300-400 миллионов лет называется Финке и находится она в Австралии. Эта река течет всего несколько дней в году, и когда это происходит, вода обычно уходит в пески пустыни Симпсона. Река начинает течь после дождей, но в остальное время она имеет совсем другой вид.

Река Финке имеет длину примерно 640 километров и находится в центральной части Австралии в Северной территории и Южной Австралии. Это субъекты федерации в составе Австралии. Засушливые условия в центре континента означают, что река течет лишь периодически. Большую часть года она существует в виде цепочки изолированных водоемов. Но геологические данные, а также измерения изотопов показали, что она существует от 300 до 400 миллионов лет. То есть река появилась еще до появления динозавров на Земле.

По словам Виктора Бейкера из Университета штата Аризона, США, одним из наиболее убедительных доказательств древнего возраста реки Финке является геологическая аномалия, называемая поперечным дренажем. Вместо того чтобы течь параллельно устойчивым горным породам, таким как кварцит, река пересекает эти прочные минеральные образования, проходя через хребет Макдоннелл.

Река Финке на краю пустыни Симпсона в Австралии Фото: Live Science

Текущая вода всегда выбирает самый легкий путь, поэтому нелогично, что река будет течь против этих твердых пород, а не вдоль них. Следовательно, наличие и происхождение этого поперечного дренажа раскрывают прошлое реки Финке. По словам Бейкера, река существовала до образования гор, и по мере того, как земная кора поднималась, река прорезала горную породу.

Хребет Макдоннелл образовался примерно 300-400 млн лет назад, а значит трека Финке как минимум такая же древняя, как и эти горы.

Изучение результатов выветривания и эрозии горны пород также указали на очень древний возраст реки Финке. С помощью изучения радиоактивного распада определенных изотопов (химических элементов с разным числом нейтронов в ядрах) ученые определили возраст горных пород, через которые протекала река. Поскольку радиоактивные изотопы распадаются с постоянной скоростью, можно оценить время образования горных пород, исходя из относительных пропорций различных изотопов. Эти данные дали возможность понять происхождение и эволюцию реки Финке.

Если река Финке когда-нибудь пересохнет, то самой древней рекой в мире станет Нью-Ривер Фото: Live Science

Но реки постоянно меняются: одни разрастаются из года в год, другие полностью пересыхают. Так почему же река Финке просуществовала так долго? По словам Бейкера, Австралия на протяжении очень долгого времени представляла собой необычайно стабильный ландшафт. Расположенный в центре Австралийской плиты, континент практически не испытывал значительной тектонической активности в течение последних нескольких сотен миллионов лет. Следовательно, речная система Финке смогла развиваться и расширяться почти непрерывно на протяжении большей части своей истории.

Но сейчас трудно сказать, как долго еще просуществует река Финке. Если она когда-нибудь пересохнет, то самой древней рекой в мире станет Нью-Ривер, которая существует примерно 300 миллионов лет и протекает через штаты Вирджиния, Западная Вирджиния и Северная Каролина в США.

