24 м в высоту и 3 м в ширину: на Мадагаскаре прячется "мать" древнего тропического леса

Аллея баобабов — природный памятник Мадагаскара, представляющий собой десятки деревьев, которые ученые считают ничем иным, как "матерью леса".

Аллея баобабов — дорога на Мадагаскаре, вдоль которой растут высокие баобабы. Эти деревья, как считают ученые, представляют собой остатки древнего тропического леса, который когда-то простирался по всему острову. Сегодня эти деревья внесены местным правительством в список природных памятников, пишет Live Science.

Аллея баобабов состоит из баобабов Грандидье (Adansonia grandidieri), находящихся под угрозой исчезновения и представляющих одно из шести эндемических видов баобабов на Мадагаскаре. Стволы этих деревьев, как правило, достигают около 24 метров в высоту и около 3 метров в ширину. Однако самый большой из когда-либо зарегистрированных экземпляров достигал 30 метров в высоту и 11 метров в диаметре.

По словам ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе, столь огромные стволы у баобабов Грандидье обусловлены тем, что они запасают воду. Однако вода вовсе не станет вытекать, если просверлить отверстие в баобабе. На самом деле деревья хранят воду в своих клетках, чтобы выращивать новые листья и поддерживать свою структуру.

Аллея баобабов — грунтовая дорога между Морондавой и Бело-Цирибихиной, двумя городами, расположенными недалеко от западного побережья Мадагаскара. Вдоль этого небольшого участка дороги растет около 20-25 баобабов Грандидье, а еще около 25 деревьев разбросаны по рисовым полям и лугам неподалеку. При этом в окружающем ландшафте их сотни.

Исследование 2024 года показало, что баобабы появились на Мадагаскаре от 41 до 21 миллиона лет назад. Большинство существующих сегодня видов баобабов по-прежнему произрастают на Мадагаскаре, но два вида — A. digitata и A. gregorii — встречаются в континентальной Африке и Австралии соответственно. Ученые до сих пор не знают, как они туда попали, но считается, что они могли пересечь океан с помощью течений или людей.

Отметим, что на Мадагаскаре баобабы называют "ренала" или "рениала", что дословно означает "мать леса". Название указывает на то, что баобабы, давшие название Аллее Баобабов, совсем недавно стали изолированными деревьями, но тысячи лет назад они росли в густом тропическом лесу.

Сегодня эти деревья на Мадагаскаре находятся под угрозой исчезновения и на то есть несколько причин:

незаконная вырубка;

пожары;

изменение климата.

