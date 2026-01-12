24 м заввишки і 3 м завширшки: на Мадагаскарі ховається "мати" стародавнього тропічного лісу

Алея баобабів — природна пам'ятка Мадагаскару, що являє собою десятки дерев, які вчені вважають нічим іншим, як "матір'ю лісу".

Алея баобабів — дорога на Мадагаскарі, уздовж якої ростуть високі баобаби. Ці дерева, як вважають вчені, є залишками стародавнього тропічного лісу, який колись простягався по всьому острову. Сьогодні ці дерева внесені місцевим урядом до списку природних пам'яток, пише Live Science.

Алея баобабів складається з баобабів Грандідьє (Adansonia grandidieri), що перебувають під загрозою зникнення і представляють один із шести ендемічних видів баобабів на Мадагаскарі. Стовбури цих дерев, як правило, досягають близько 24 метрів у висоту і близько 3 метрів завширшки. Однак найбільший з коли-небудь зареєстрованих екземплярів досягав 30 метрів у висоту і 11 метрів у діаметрі.

За словами вчених з Каліфорнійського університету в Девісі, настільки величезні стовбури у баобабів Грандідьє обумовлені тим, що вони запасають воду. Однак вода зовсім не стане витікати, якщо просвердлити отвір у баобабі. Насправді дерева зберігають воду у своїх клітинах, щоб вирощувати нове листя і підтримувати свою структуру.

Алея баобабів — ґрунтова дорога між Морондавою і Біло-Цирибіхіною, двома містами, розташованими недалеко від західного узбережжя Мадагаскару. Уздовж цієї невеликої ділянки дороги росте близько 20-25 баобабів Грандідьє, а ще близько 25 дерев розкидані по рисових полях і луках неподалік. При цьому в навколишньому ландшафті їх сотні.

Дослідження 2024 року показало, що баобаби з'явилися на Мадагаскарі від 41 до 21 мільйона років тому. Більшість видів баобабів, які існують сьогодні, як і раніше, ростуть на Мадагаскарі, але два види — A. digitata і A. gregorii — трапляються в континентальній Африці та Австралії відповідно. Вчені досі не знають, як вони туди потрапили, але вважається, що вони могли перетнути океан за допомогою течій або людей.

Зазначимо, що на Мадагаскарі баобаби називають "ренала" або "реніала", що дослівно означає "мати лісу". Назва вказує на те, що баобаби, які дали назву Алеї Баобабів, зовсім недавно стали ізольованими деревами, але тисячі років тому вони росли в густому тропічному лісі.

Сьогодні ці дерева на Мадагаскарі перебувають під загрозою зникнення і на те є кілька причин:

незаконна вирубка;

пожежі;

зміна клімату.

