Древние люди пользовались "рациями": спустя 6 тыс. лет они все еще работают (видео)

Ученые исследовали образцы возрастом около 6000 лет и обнаружили, что 8 из 12 найденных древних «раций» все еще работали идеально и создавали звуки, сравнимые с автомобильным гудком или тромбоном.

В ходе исследования археологи проанализировали 12 доисторических раковинных труб, найденных на территории современной Каталонии, Испания, и датируемых периодом между 3650 и 4690 годами до нашей эры. Известно, что эти ракушки использовались древними людьми в качестве "раций" для связи на больших расстояниях. Теперь, впервые за 6000 лет, ученые вновь извлекли из них звуки, пишет Daily Mail.

Авторы исследования были удивлены, обнаружив, что 8 из 12 древних инструментов все еще работали идеально. Более того, самый громкий звук, который они издавали, достиг 111,5 децибела — это сопоставимо с мощным автомобильным гудком или тромбоном.

Ученые считают, что эти трубы использовались людьми в качестве древней формы коммуникации на больших расстояниях, с простыми кодами, передаваемыми между общинами. Предполагается, что эти звуки могли легко распространяться на расстояния от 5 до 10 километров между поселениями каменного века. Ученые также считают, что эти древние "рации", вероятно, использовались для предупреждения о нападениях или координации времени сбора урожая.

Некоторые из раковинных труб также были обнаружены в заброшенных шахтах — считается, что они использовались для передачи сообщений через подземную темноту. Отметим, что древние "рации" были обнаружены учеными на пяти археологических объектах, расположенных в небольшом регионе вдоль реки Лобрегат в Каталонии.

Каждый рожок изготавливался путем аккуратного удаления кончика раковины морской улитки Charonia для создания мундштука Фото: Margarita Díaz-Andreu

Близость объектов, расположенных не более чем в 10 километрах друг от друга, предполагает, что использование раковин могло быть частью общей культурной практики. Например, два поселения представляли собой земледельческие общины, расположенные достаточно далеко друг от друга, чтобы быть вне поля зрения на ровной местности.

Результаты исследования также показывают, что звуки, издаваемые раковинами, были достаточно громкими, чтобы обеспечить связь между поселениями, расположенными на расстоянии около 10 километров друг от друга. Во время сбора урожая или посадки, когда люди рассредоточивались по окрестным полям, это могло позволить координировать действия гораздо быстрее, чем отправка гонцов.

К слову, одна из "раций" была найдена в пещере Кова-де-Л'Ор, высоко в горах, где ее звук отражался от долин и вершин на гораздо большее расстояние, чем кто-либо мог видеть. Еще семь труб были найдены в неолитических шахтах Эспальтер и Кан-Тинторер. Известно, что в каменном веке люди использовали эти места для добычи варисцита — зеленый минерал, используемый в ювелирных изделиях.

По словам соавтора исследования, доктора Маргариты Диас-Андреу из Университета Барселоны, каждая из труб была изготовлена из видоизмененной раковины морской улитки Charonia, также известной как труба Тритона, с аккуратно удаленным кончиком для создания мундштука.

На раковинах также были обнаружены повреждения от червей и морских губок — это указывает на то, что их собирали мертвыми со дна моря. Простыми словами, раковины были отобраны древними людьми из-за их музыкальных свойств, а вовсе не для еды.

Спустя 6000 лет ученые также проверили, как работали древние инструменты. Результаты исследования показали, что лучшие трубы могли издавать три различных ноты с чрезвычайно постоянной высотой тона. Считается что это позволяло создавать более сложные мелодические последовательности, а не только простые сигналы тревоги. В некоторых рогах были просверлены небольшие отверстия, вероятно, для крепления ремешка, поскольку они не меняли тон при закрытии или отпускании.

Данные указывают на то, что ракушки активно использовались древними людьми для коммуникации около 1500 лет назад. Затем рога исчезли примерно через 3000 лет, прежде чем вновь появиться во время ледникового периода. Увы, никто не знает, почему древние люди прекратили на время использовать их.

