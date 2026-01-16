До своего 40-летия тираннозавры были слабаками: грозу Мелового периода гоняли мелкие хищники

Тираннозавры весили 8 тонн и были настоящими королями Мелового периода, по крайней мере, так было принято считать. Но результаты нового исследования показывают, что путь Tyrannosaurus rex к своему трону был непростым.

Новый анализ костей ног хищника показывает, что тираннозавры достаточно медленно росли, достигая своего полного размера только к 40-летию. Это значит, что гроза Мелового периода был вынужден большую часть своей жизни конкурировать за пищу с более мелкими хищниками.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Science, предполагает, что тираннозаврам требовалось на 15 лет больше времени, чтобы вырасти. Полученные результаты дают палеонтологам наиболее четкое представление о том, как рос самый крупный из известных наземных хищников на протяжении всей своей жизни, и подтверждают существование более чем одного вида тираннозавров.

“Это исследование — лучшее из возможных. Мы, изучающие жизненный цикл хищных динозавров, с нетерпением ждали этих результатов уже довольно давно”, — говорит палеонтолог из Университета штата Северная Каролина Линдси Занно.

Некоторые животные, включая динозавров, ежегодно замедляют и ускоряют свой рост до достижения зрелости. Подобно тому, как годичные кольца деревьев фиксируют сезонный рост, это изменение проявляется в поперечных срезах костей животных в виде серии более узких и более толстых полос. Используя измерения этих особенностей в реберных и тазовых костях, исследователи предположили, что тираннозавр быстро вырастал в юном возрасте, достигая своей полной массы примерно за 25 лет. Но эти исследования были основаны всего на нескольких особях.

Чтобы уточнить этот показатель, Холли Вудворд, палеогистолог из Университета штата Оклахома, и ее коллеги решили расширить свою выборку. Начиная с 2014 года, исследователи собирали образцы костей ископаемых тираннозавров, хранящихся в нескольких учреждениях. Вместо того чтобы изучать кости разных частей тела, они сосредоточились на костях ног.

“Кости ног, как правило, являются одними из самых быстрорастущих костей у животных, потому что им приходится компенсировать вес по мере роста животного. Поэтому они расскажут нам больше всего о том, как животное росло из года в год”, - говорит ученая

В общей сложности исследователи собрали образцы от 17 разных особей тираннозавра, от молодых до очень старых и крупных. Исследователи подсчитали годичные кольца, вырезая из костей голени пластины толщиной 3 миллиметра, а затем шлифуя их до такой степени тонкости, что сквозь них мог проходить свет. Вудворд и ее команда также сделали дополнительный шаг, подсчитав группы узких колец, сгруппированных вместе, которые предыдущие исследователи не учитывали, поскольку считали, что эти группы представляют собой кратковременные сбои роста в течение одного года. Кроме того, команда изучила фрагменты костей ног под поляризованным светом, выявив скрытые кольца, которые иначе были бы невидимы.

Далее команда разработала алгоритм, который объединил годичные кольца 12 особей тираннозавра, чтобы создать единую кривую роста для этого вида. Примечательно, что когда исследователи включили в свою модель плотно расположенные и скрытые кольца, статистическая неопределенность полученной кривой роста снизилась. Дополнительные кольца, как оказалось, не были просто ошибкой, они вписывались в ту же биологическую последовательность.

В целом, говорит Вудворд, похоже, что Tyrannosaurus rex, возможно, достиг слоновьих размеров только к 40 годам. Это ставит его рост на один уровень с другими известными тираннозаврами, опровергая предыдущие утверждения о том, что он аномально быстро увеличивался в размерах. Результаты также означают, что тираннозавр, возможно, провел большую часть своей жизни в качестве небольшого или среднего хищника, а не в качестве 12-метрового гиганта. В результате динозавр постепенно переходил бы в разные экологические ниши по мере старения, что привело бы к большей конкуренции с другими хищниками в его среде обитания.

Палеонтолог из Обернского университета Томас Каллен говорит, что исследование предполагает, что нам еще многое предстоит узнать о жизни тираннозавра, в том числе и о его продолжительности жизни.

Также возможно, недооценено количество видов, объединенных под названием T. rex. Вудворд и ее команда обнаружили, что у двух небольших экземпляров из Монтаны — получивших прозвища “Джейн” и “Пити” — кривые роста не совпадали с кривыми роста других тираннозавров, участвовавших в исследовании. Хотя Вудворд отмечает, что это может быть объяснено болезнью или травмой, это также может указывать на то, что пара представляет собой другой вид.

Напомним, тираннозавр был совсем не таким, как его изображают. Новое исследование показывает, что тираннозавр мог быть на 70% больше, чем показывают известные окаменелые останки.