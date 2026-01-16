До свого 40-річчя тиранозаври були слабаками: грозу Крейдового періоду ганяли дрібні хижаки

Тиранозаври важили 8 тонн і були справжніми королями Крейдяного періоду, принаймні, так було прийнято вважати. Але результати нового дослідження показують, що шлях Tyrannosaurus rex до свого трону був непростим.

Новий аналіз кісток ніг хижака показує, що тиранозаври досить повільно росли, досягаючи свого повного розміру тільки до 40-річчя. Це означає, що гроза Крейдового періоду був змушений більшу частину свого життя конкурувати за їжу з більш дрібними хижаками.

Автори статті, опублікованої в журналі Science, припускають, що тиранозаврам було потрібно на 15 років більше часу, щоб вирости. Отримані результати дають палеонтологам найчіткіше уявлення про те, як ріс найбільший з відомих наземних хижаків протягом усього свого життя, і підтверджують існування більш ніж одного виду тиранозаврів.

"Це дослідження — найкраще з можливих. Ми, які вивчають життєвий цикл хижих динозаврів, з нетерпінням чекали на ці результати вже доволі давно", — каже палеонтолог з Університету штату Північна Кароліна Ліндсі Занно.

Деякі тварини, включно з динозаврами, щорічно сповільнюють і прискорюють своє зростання до досягнення зрілості. Подібно до того, як річні кільця дерев фіксують сезонний ріст, ця зміна проявляється в поперечних зрізах кісток тварин у вигляді серії вужчих і товстіших смуг. Використовуючи вимірювання цих особливостей у реберних і тазових кістках, дослідники припустили, що тиранозавр швидко зростав у юному віці, досягаючи своєї повної маси приблизно за 25 років. Але ці дослідження ґрунтувалися лише на кількох особинах.

Щоб уточнити цей показник, Холлі Вудворд, палеогістолог з Університету штату Оклахома, та її колеги вирішили розширити свою вибірку. Починаючи з 2014 року, дослідники збирали зразки кісток викопних тиранозаврів, що зберігаються в декількох установах. Замість того щоб вивчати кістки різних частин тіла, вони зосередилися на кістках ніг.

"Кістки ніг, як правило, є одними з найбільш швидкозростаючих кісток у тварин, тому що їм доводиться компенсувати вагу в міру зростання тварини. Тому вони розкажуть нам найбільше про те, як тварина зростала з року в рік", — каже вчена

Загалом дослідники зібрали зразки від 17 різних особин тиранозавра, від молодих до дуже старих і великих. Дослідники підрахували річні кільця, вирізаючи з кісток гомілки пластини завтовшки 3 міліметри, а потім шліфуючи їх до такої міри тонкощі, що крізь них могло проходити світло. Вудворд та її команда також зробили додатковий крок, підрахувавши групи вузьких кілець, згрупованих разом, які попередні дослідники не враховували, оскільки вважали, що ці групи являють собою короткочасні збої росту протягом одного року. Крім того, команда вивчила фрагменти кісток ніг під поляризованим світлом, виявивши приховані кільця, які інакше були б невидимі.

Далі команда розробила алгоритм, який об'єднав річні кільця 12 особин тиранозавра, щоб створити єдину криву росту для цього виду. Примітно, що коли дослідники включили до своєї моделі щільно розташовані та приховані кільця, статистична невизначеність отриманої кривої росту знизилася. Додаткові кільця, як виявилося, не були просто помилкою, вони вписувалися в ту саму біологічну послідовність.

Загалом, каже Вудворд, схоже, що Tyrannosaurus rex, можливо, досяг слонових розмірів тільки до 40 років. Це ставить його зріст на один рівень з іншими відомими тиранозаврами, спростовуючи попередні твердження про те, що він аномально швидко збільшувався в розмірах. Результати також означають, що тиранозавр, можливо, провів більшу частину свого життя як невеликий або середній хижак, а не як 12-метровий гігант. У результаті динозавр поступово переходив би в різні екологічні ніші в міру старіння, що призвело б до більшої конкуренції з іншими хижаками в його середовищі існування.

Палеонтолог з Обернського університету Томас Каллен каже, що дослідження припускає, що нам ще багато чого доведеться дізнатися про життя тиранозавра, зокрема і про його тривалість життя.

Також, можливо, недооцінена кількість видів, об'єднаних під назвою T. rex. Вудворд та її команда виявили, що у двох невеликих екземплярів з Монтани, які отримали прізвиська "Джейн" і "Піті", криві росту не збігалися з кривими росту інших тиранозаврів, які брали участь у дослідженні. Хоча Вудворд зазначає, що це може бути пояснено хворобою або травмою, це також може вказувати на те, що пара являє собою інший вид.

Нагадаємо, тиранозавр був зовсім не таким, як його зображують. Нове дослідження показує, що тиранозавр міг бути на 70% більшим, ніж показують відомі скам'янілі рештки.