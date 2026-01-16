От Земли останется всего одна полоса из железа: новый страх разблокирован (фото)

Астрономы обнаружили загадочную полосу из железа в центре близкой к нам планетарной туманности Кольцо. Эта структура дает представление о том, какая судьба ждет нашу планету в будущем.

Согласно исследованию, ученые обнаружили полосу из ионизированных атомов железа в центре планетарной туманности Кольцо, которая находится на расстоянии 2283 световых года от Земли. Астрономы не знают точно, как образовалась эта полоса, ведь никогда раньше не видели ничего подобного. Но авторы исследования считают, что это могут быть остатки каменистой планеты, похожей на Землю, которую испарила умирающая звезда, пишет Daily Mail.

Когда у звезд, таких как Солнце, в конце жизни заканчивается водород для термоядерного синтеза в ядре, они увеличиваются в размерах, а их ядро сжимается и остывает. В конце концов, ядро умершей звезды ​​превращается в крошечный белый карлик, а внешние слои звезды улетают в космос и превращаются в планетарную туманность.

Примерно через 5 миллиардов лет Солнце измениться таким образом и уничтожит Землю. Авторы нового исследования утверждают, что ранее не наблюдавшаяся структура в туманности Кольцо дает представление о том, как будет выглядеть наша планета после того, как будет уничтожена Солнцем.

Астрономы считают, что планетарная туманность Кольцо образовалась, когда умирающая звезда сбросила свои внешние слои около 4000 лет назад. Проведя новое наблюдение за туманностью и изучив полученные снимки, астрономы обнаружили нечто неожиданное: загадочную полосу из ионизированных атомов железа в центре туманности Кольцо.

Астрономы пока точно не знают, как образовалась эта полоса. Либо она была создана в результате какого-то неизвестного процесса во время создания туманности, либо это вещество, образовавшееся в результате испарения каменистой планеты, которая попала в зону более раннего расширения умирающей звезды. То есть это могла быть планета, похожая на Землю, которая была уничтожена, когда звезда похожая на Солнце стала огромным красным гигантом.

Масса железа в обнаруженной структуре примерно соответствует тому, что можно ожидать от испарения планеты размером с Землю. Если верно предположение ученых, то эта странная структура показывает, как Земля может выглядеть через миллиарды лет.

Ученые считают, что когда Солнца станет красным гигантом и увеличится в 100-1000 раз, то по мере расширения нашей звезды Земля либо испарится от сильного жара, либо будет разорвана на части. Когда это произойдет, наша планета может превратиться в нечто очень похожее на железную полосу в туманности Кольцо, говорят астрономы.

Но нужно провести дополнительные исследования, чтобы доказать, что эта загадочная структура появилась в результате разрушения каменистой планеты.

