Від Землі залишиться лише одна смуга із заліза: новий страх розблоковано (фото)

Астрономи виявили загадкову смугу із заліза в центрі близької до нас планетарної туманності Кільце. Ця структура дає уявлення про те, яка доля чекає на нашу планету в майбутньому.

Згідно з дослідженням, учені виявили смугу з іонізованих атомів заліза в центрі планетарної туманності Кільце, яка розташована на відстані 2283 світлових роки від Землі. Астрономи не знають точно, як утворилася ця смуга, адже ніколи раніше не бачили нічого подібного. Але автори дослідження вважають, що це можуть бути залишки кам'янистої планети, схожої на Землю, яку випарувала вмираюча зірка, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коли у зірок, таких як Сонце, наприкінці життя закінчується водень для термоядерного синтезу в ядрі, вони збільшуються в розмірах, а їхнє ядро стискається і остигає. Зрештою, ядро померлої зірки перетворюється на крихітний білий карлик, а зовнішні шари зірки відлітають у космос і перетворюються на планетарну туманність.

Відео дня

Приблизно через 5 мільярдів років Сонце змінитися таким чином і знищить Землю. Автори нового дослідження стверджують, що структура в туманності Кільце, яка раніше не спостерігалася, дає уявлення про те, який вигляд матиме наша планета після того, як її знищить Сонце.

строноми вважають, що планетарна туманність Кільце утворилася, коли вмираюча зірка скинула свої зовнішні шари близько 4000 років тому Фото: ESA

Астрономи вважають, що планетарна туманність Кільце утворилася, коли вмираюча зірка скинула свої зовнішні шари близько 4000 років тому. Провівши нове спостереження за туманністю і вивчивши отримані знімки, астрономи виявили щось несподіване: загадкову смугу з іонізованих атомів заліза в центрі туманності Кільце.

Астрономи виявили загадкову смугу із заліза в центрі близької до нас планетарної туманності Кільце Фото: Daily Mail

Астрономи поки точно не знають, як утворилася ця смуга. Або вона була створена в результаті якогось невідомого процесу під час створення туманності, або це речовина, що утворилася в результаті випаровування кам'янистої планети, яка потрапила в зону більш раннього розширення зірки, що помирає. Тобто це могла бути планета, схожа на Землю, яку було знищено, коли зірка, схожа на Сонце, стала величезним червоним гігантом.

Маса заліза у виявленій структурі приблизно відповідає тому, що можна очікувати від випаровування планети розміром із Землю. Якщо вірне припущення вчених, то ця дивна структура показує, який вигляд Земля може мати через мільярди років.

Учені вважають, що коли Сонце стане червоним гігантом і збільшиться в 100-1000 разів, то в міру розширення нашої зірки Земля або випарується від сильного жару, або буде розірвана на частини. Коли це станеться, наша планета може перетворитися на щось дуже схоже на залізну смугу в туманності Кільце, кажуть астрономи.

Але потрібно провести додаткові дослідження, щоб довести, що ця загадкова структура з'явилася внаслідок руйнування кам'янистої планети.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що Марс має несподівано великий вплив на клімат нашої планети. Можливо, якби не було Марса, то люди і всі тварини виглядали б по-іншому.