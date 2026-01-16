Дикие верблюды приспособились пить очень соленую воду: никто до сих пор не знает, как (видео)

Не секрет, что верблюды отлично приспособились к жизни в суровых условиях пустыни. Однако некоторые из них пошли еще дальше — дикие животные адаптировались, чтобы пить воду соленее морской.

Верблюды — удивительно странные животные, отлично приспособленные для суровой жизни в пустынях, где вода в дефиците, а обезвоживание представляет реальную угрозу. Однако наиболее примечательными из них являются дикие бактрийские верблюды (Camelus ferus), способные употреблять воду соленее морской, пишет IFLScience.

Естественной средой обитания этого вида считается северо-запад Китая и юго-запад Монголии — здесь можно увидеть, как животные пьют воду из очень соленых источников. Исследователи до сих пор не знаю наверняка, как им это удается, однако анализ показывает, что млекопитающие способны переносить уровни солености, которые привели бы к обезвоживанию или отравлению большинства других крупных животных.

Не секрет, что люди не могут пить воду с высоким содержанием соли. При употреблении воды, соленее морской, наши почки не способны достаточно быстро вывести избыток соли. Высокий уровень натрия в крови вытягивает воду из клеток посредством осмоса, вызывая клеточное обезвоживание, стресс и потенциально опасные для жизни электролитные дисбалансы. Однако у диких бактрийских верблюдов каким-то образом развилась почечная система, способная справиться с таким стрессом.

По словам ученых, этот вид не стоит путать с другими одомашненными видами верблюдов, обитающих в Азии и Северной Африке. На самом деле человек никогда не одомашнивал бактрийского верблюда, а потому он отличается от всех других видов. Ближайшим родственником диких бактрийских верблюдов считается бактрийский верблюд (Camelus bactrianus) — лохматый родственник, используемый в качестве вьючного животного в Азии.

Дикие бактрийские верблюды тесно связаны с регионом, известным как Лоп-Нур в северной китайской провинции Синьцзян. В период с 1955 по 1996 годы этот пустынный ландшафт использовался для испытаний ядерного оружия, что было хорошо для животных, поскольку в регионе присутствовало мало людей. Однако после прекращения испытаний угроза со стороны людей возросла — в настоящее время вид внесен в список вымирающих видов.

К слову, употребление соленой воды — не единственная адаптация к экстремальным условиям. Ученые также обнаружили у верблюдов уникальные овальные красные кровяные клетки, которые делают их очень устойчивыми к осмотическому стрессу, позволяя переносить обезвоживание и быстро восстанавливать водный баланс без разрыва клеток.

