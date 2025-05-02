Грязный секрет. В Австралии больше верблюдов, чем в Египте и Индии — это никому не нравится

Животных, как правило, ассоциируют с местами их происхождения, однако исследования показывают, что некоторые из видов начинают действительно процветать лишь в «новых домах». Новое исследование ученых показывает, что наибольшее количество верблюдов сегодня обитает вовсе не в Египте и Индии, и это является проблемой.

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Об этом пишет IFLScience.

Если попросить человека назвать страны с наибольшей популяцией верблюдов, на ум вероятно придут страны Ближнего Востока или Северной Африки. По крайней мере, Австралия едва ли будет упомянута в этом списке. Однако данные нового исследования показывают, что именно здесь обитает огромная популяция верблюдов, которая больше, чем во многих местах, где животные являются частью культуры.

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Это может показаться странным, но ученые отмечают, что верблюды в Австралии, вероятно, являются "грязным секретом", о котором не принято говорить. Никто не проводил точного подсчета, однако Книга рекордов Гиннеса отмечает, что в именно в Австралии проживает больше всего неодомашненных верблюдов в мире.

Верблюды захватывают мир

В Египте верблюдов используют в виде "транспорта", чтобы доставить туристов к древним достопримечательностям. Животные здесь также являются частью большой культуры, а потому на местных рынках можно встретить невероятное количество сувениров в форме этих животных.

В Сомали, Судане и Чаде верблюдов используют в качестве скота. Исследователи считают, что в этих местах животные все еще встречаются чаще всего, однако популяция в Австралии быстро растет, а потому очень скоро может появиться на вершине списка.

Считается, что верблюды впервые появились в Северной Америке, а затем переправились в Азию, когда Берингов мост был обширным около 6-7 миллионов лет назад. Увы, сочетание условий конца последнего ледникового периода и прибытие людей погубило американских верблюдов, хотя их родственникам, таким как ламы, удалось приспособиться.

Между тем, в пределах своего ареала обитания верблюды в настоящее время в подавляющем большинстве одомашнены. В Китае сохранилось около 1000 диких двугорбых верблюдов. Другой вид верблюдов — двугорбый верблюд и одногорбый верблюд — в подавляющем большинстве разводятся ради мяса, молока или перевозки людей, хотя небольшие местные популяции и беглые верблюды выживают в отдаленных районах.

В некоторых странах верблюды стали частью большой культуры Фото: Ted McDonnell / Pexels

Как верблюды попали в Австралию

В то же время верблюдам удалось завоевать большую часть Азии и Африки, однако они не могли бы пересечь линию Уоллеса, чтобы добраться до Австралии. Животные также не были доставлены на континент в виде багажа на чьем-то корабле. Вместо этого, столкнувшись с проблемами строительства телеграфной линии через пустыню и вообще передвижения по обширным засушливым внутренним районам Австралии, колониальные власти наняли погонщиков верблюдов из Афганистана и того, что сейчас является Пакистаном, чтобы обеспечить перевозку своих дромадеров.

Предполагается, что часть этих верблюдов сбежала, что привело к появлению большого количества одичавших животных. Исследователи полагают, что часть верблюдов также были отпущены на волю, когда строительные работы были завершены.

В засушливых внутренних районах отставные верблюды нашли рай для копытных, способных долго обходиться без воды. В своем ареале обитания они должны были остерегаться хищников или людей, желающих использовать их в своих целях. К счастью для животных, в Австралии верблюды не сталкивались с такой опасностью, если только не продвигались слишком далеко на север — в царство крокодилов.

Верблюды захватывают Австралию

Как правило, долго живущие виды размножаются относительно медленно, но не в этом случае. В Австралии верблюды столкнулись лишь с небольшими ограничениями и конкуренцией, а потому их численность резко возросла. Впрочем, потребовалось столетие, чтобы ученые и местные власти обратили на это внимание.

С помощью отстрелов численность популяции удалось сократить минимум на 100 000 особей, однако, учитывая общую численность популяции, количество верблюдов в Австралии все еще остается критической и насчитывает от нескольких сотен тысяч особей до нескольких миллионов.

Увы, австралийская система не адаптирована для существования таких животных, а потому верблюды стали катастрофой. Дело в том, что каждый верблюд съедает гораздо больше местной растительности, чем любое местное животное, вытесняя многие виды, в том числе находящиеся под угрозой исчезновения. Способность верблюдов обходиться без воды в течение нескольких дней, а затем быстро восполнять запасы позволяет им видеть водопои, на которые полагаются другие, выпитыми досуха или загрязненными.

Впрочем, есть и положительная сторона: верблюды действительно контролируют распространение сорняков и могут сократить лесные пожары.

Ранее Фокус писал о том, почему в Австралии так много ядовитых животных.