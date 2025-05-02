Брудний секрет. В Австралії більше верблюдів, ніж у Єгипті та Індії — це нікому не подобається

Тварин зазвичай асоціюють із місцями їхнього походження, проте дослідження показують, що деякі з видів починають справді процвітати лише в "нових домівках". Нове дослідження вчених показує, що найбільша кількість верблюдів сьогодні мешкає зовсім не в Єгипті та Індії, і це є проблемою.

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Про це пише IFLScience.

Якщо попросити людину назвати країни з найбільшою популяцією верблюдів, на думку, ймовірно, прийдуть країни Близького Сходу або Північної Африки. Принаймні Австралія навряд чи буде згадана в цьому списку. Однак дані нового дослідження показують, що саме тут мешкає величезна популяція верблюдів, яка більша, ніж у багатьох місцях, де тварини є частиною культури.

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Це може здатися дивним, але вчені зазначають, що верблюди в Австралії, ймовірно, є "брудним секретом", про який не заведено говорити. Ніхто не проводив точного підрахунку, проте Книга рекордів Гіннеса зазначає, що саме в Австралії проживає найбільше не одомашнених верблюдів у світі.

Верблюди захоплюють світ

У Єгипті верблюдів використовують у вигляді "транспорту", щоб доставити туристів до стародавніх пам'яток. Тварини тут також є частиною великої культури, а тому на місцевих ринках можна зустріти неймовірну кількість сувенірів у формі цих тварин.

У Сомалі, Судані та Чаді верблюдів використовують як худобу. Дослідники вважають, що в цих місцях тварини все ще зустрічаються найчастіше, проте популяція в Австралії швидко зростає, а тому дуже скоро може з'явитися на вершині списку.

Вважається, що верблюди вперше з'явилися в Північній Америці, а потім переправилися в Азію, коли Берингів міст був великим близько 6-7 мільйонів років тому. На жаль, поєднання умов кінця останнього льодовикового періоду і прибуття людей погубило американських верблюдів, хоча їхнім родичам, таким як лами, вдалося пристосуватися.

Тим часом у межах свого ареалу проживання верблюди нині в переважній більшості одомашнені. У Китаї збереглося близько 1000 диких двогорбих верблюдів. Інший вид верблюдів — двогорбий верблюд і одногорбий верблюд — у переважній більшості розводять заради м'яса, молока або перевезення людей, хоча невеликі місцеві популяції та втікачі верблюди виживають у віддалених районах.

У деяких країнах верблюди стали частиною великої культури Фото: Ted McDonnell / Pexels

Як верблюди потрапили до Австралії

Водночас верблюдам вдалося завоювати більшу частину Азії та Африки, проте вони не могли б перетнути лінію Воллеса, щоб дістатися Австралії. Тварин також не було доставлено на континент у вигляді багажу на чиємусь кораблі. Замість цього, зіткнувшись із проблемами будівництва телеграфної лінії через пустелю і взагалі пересування великими посушливими внутрішніми районами Австралії, колоніальна влада найняла погоничів верблюдів з Афганістану і того, що зараз є Пакистаном, щоб забезпечити перевезення своїх дромадерів.

Передбачається, що частина цих верблюдів втекла, що призвело до появи великої кількості здичавілих тварин. Дослідники вважають, що частину верблюдів також відпустили на волю, коли будівельні роботи було завершено.

У посушливих внутрішніх районах відставні верблюди знайшли рай для копитних, здатних довго обходитися без води. У своєму ареалі проживання вони повинні були остерігатися хижаків або людей, охочих використовувати їх у своїх цілях. На щастя для тварин, в Австралії верблюди не стикалися з такою небезпекою, якщо тільки не просувалися занадто далеко на північ — у царство крокодилів.

Верблюди захоплюють Австралію

Як правило, види, що довго живуть, розмножуються відносно повільно, але не в цьому випадку. В Австралії верблюди зіткнулися лише з невеликими обмеженнями та конкуренцією, а тому їхня чисельність різко зросла. Утім, знадобилося століття, щоб учені та місцева влада звернули на це увагу.

За допомогою відстрілів чисельність популяції вдалося скоротити щонайменше на 100 000 особин, однак, з огляду на загальну чисельність популяції, кількість верблюдів в Австралії все ще залишається критичною і налічує від кількох сотень тисяч особин до кількох мільйонів.

На жаль, австралійська система не адаптована для існування таких тварин, а тому верблюди стали катастрофою. Річ у тім, що кожен верблюд з'їдає набагато більше місцевої рослинності, ніж будь-яка місцева тварина, витісняючи багато видів, зокрема й ті, що перебувають під загрозою зникнення. Здатність верблюдів обходитися без води протягом кількох днів, а потім швидко поповнювати запаси дає їм змогу бачити водопої, на які покладаються інші, випитими насухо або забрудненими.

Утім, є й позитивний бік: верблюди справді контролюють поширення бур'янів і можуть скоротити лісові пожежі.

Раніше Фокус писав про те, чому в Австралії так багато отруйних тварин.