Йонагуни: загадочная подводная Атлантида напоминает о цивилизации, которая исчезла в океане (фото)

“Монумент Йонагуни” с момента открытия более 35 лет назад вызывает удивление и споры среди ученых. Эта структура напоминает затерянный в океане город.

"Монумент Йонагуни" – это массивная подводная структура, обнаруженная в 1987 году возле японского острова Йонагуни, самого западного из группы островов Рюкю. Большинство ученых считают, что это естественное подводное образование, хотя есть и те, которые считают, данную структуру остатком города древней цивилизации, пишет ScienceAlert.

В водах возле японского острова Йонагуни находится настоящее геологическое чудо. Его вершина находится на глубине всего 6 метров ниже уровня моря и "Монумент Йонагуни" простирается на глубину до 24 метров. На первый взгляд может показаться, что это часть разрушенного города древней цивилизации, погребенного под водой.

Но большинство геологов считают, что эта структура имеет естественное происхождение. Ее ступенчатая форма из песчаника и глинистого сланца считается природным творением, сформированным сейсмической активностью и постоянной эрозией.

"Монумент Йонагуни" был обнаружено в 1987 году инструктором по дайвингу Кихачиро Аратаке и быстро привлек внимание геологов. Эта подводное образование имело удивительно правильную геометрическую форму и отличалось от многих других геологических образований, известных ученым, особенно своими масштабами и необычно упорядоченной структурой.

"Монумент Йонагуни" состоит из больших каменных плит, расположенных таким образом, что напоминает ступени или террасы, с четко очерченными краями и углами. Эта форма нехарактерна для природных образований такого масштаба, которая вызывают сравнение со ступенчатыми пирамидами.

Геолог Масааки Кимура из Университета Рюкю предположил, что эта структура была изменена или построена руками человека, прежде чем была затоплена из-за поднятия уровня моря около 10 000 лет назад. Эта точка зрения до сих пор вызывает споры среди геологов.

Дальнейшие исследования показали, странный, структурированный вид "Монумента Йонагуни" можно объяснить природными процессами, действовавшими на протяжении тысяч лет. Геолог Роберт Шок из Бостонского университета говорит, что остров Йонагуни находится в сейсмически активном регионе, где частые землетрясения раскалывают горные породы регулярным образом.

Поскольку Йонагуни расположен в зоне разлома, здесь наблюдается значительная сейсмическая активность, что объясняет ступенчатую форму геологического образования.

Когда земля сотрясается под горными породами, они раскалываются и смещаются друг от друга в подобных местах под водой и эта активность могла придать форму "Монументу Йонагуни". Тем временем постоянно движущиеся океанские течения размывают трещины, разделяя породы друг от друга и выравнивая поверхности.

Как показало исследование японских ученых, которое они провел ив 2024 году, никаких археологических артефактов или следов человеческой деятельности обнаружено не было, а значит это подводное образование не искусственного происхождения.

По словам ученых, эти похожие на руины древнего города образования формируются в результате непрерывного выветривания и эрозии песчаника на морском дне.

