Йонагуні: загадкова підводна Атлантида нагадує про цивілізацію, яка зникла в океані (фото)

"Монумент Йонагуні" з моменту відкриття понад 35 років тому викликає здивування і суперечки серед учених. Ця структура нагадує загублене в океані місто.

"Монумент Йонагуні" — це масивна підводна структура, виявлена в 1987 році біля японського острова Йонагуні, найзахіднішого з групи островів Рюкю. Більшість вчених вважають, що це природне підводне утворення, хоча є й ті, які вважають, що ця структура — залишок міста стародавньої цивілізації, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У водах біля японського острова Йонагуні знаходиться справжнє геологічне диво. Його вершина знаходиться на глибині всього 6 метрів нижче рівня моря, а "Монумент Йонагуні" простягається на глибину до 24 метрів. На перший погляд може здатися, що це частина зруйнованого міста стародавньої цивілізації, похованого під водою.

Відео дня

Але більшість геологів вважають, що ця структура має природне походження. Її ступінчаста форма з пісковика і глинистого сланцю вважається природним творінням, сформованим сейсмічною активністю і постійною ерозією.

"Монумент Йонагуні" був виявлений 1987 року інструктором із дайвінгу Кіхачіро Аратаке і швидко привернув увагу геологів. Це підводне утворення мало напрочуд правильну геометричну форму і відрізнялося від багатьох інших геологічних утворень, відомих вченим, особливо своїми масштабами і незвично впорядкованою структурою.

Фото: ScienceAlert

"Монумент Йонагуні" складається з великих кам'яних плит, розташованих у такий спосіб, що нагадує сходинки або тераси, з чітко окресленими краями та кутами. Ця форма нехарактерна для природних утворень такого масштабу, яка викликає порівняння зі ступінчастими пірамідами.

Геолог Масаакі Кімура з Університету Рюкю припустив, що ця структура була змінена або побудована руками людини, перш ніж була затоплена через підняття рівня моря близько 10 000 років тому. Ця точка зору досі викликає суперечки серед геологів.

Візуалізація "Монумента Йонагуні" Фото: ScienceAlert

Подальші дослідження показали, дивний, структурований вигляд "Монумента Йонагуні" можна пояснити природними процесами, що діяли протягом тисяч років. Геолог Роберт Шок з Бостонського університету каже, що острів Йонагуні розташований у сейсмічно активному регіоні, де часті землетруси розколюють гірські породи регулярним чином.

Оскільки Йонагуні розташований у зоні розлому, тут спостерігається значна сейсмічна активність, що пояснює ступінчасту форму геологічного утворення.

Коли земля здригається під гірськими породами, вони розколюються і зміщуються одна від одної в подібних місцях під водою і ця активність могла надати форму "Монументу Йонагуні". Тим часом океанські течії, що постійно рухаються, розмивають тріщини, відокремлюючи породи одна від одної і вирівнюючи поверхні.

Як показало дослідження японських учених, яке вони провели 2024 року, жодних археологічних артефактів або слідів людської діяльності виявлено не було, а отже, це підводне утворення не штучного походження.

За словами вчених, ці схожі на руїни стародавнього міста утворення формуються внаслідок безперервного вивітрювання та ерозії пісковика на морському дні.

Як уже писав Фокус, вчені виявили фрагмент втраченої тектонічної плити — він зник десятки мільйонів років тому, а тепер його знайшли в місці перетину розломів Сан-Андреас і Каскадія.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи може коли-небудь статися всесвітній крах інтернету.